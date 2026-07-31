대구시가 3급과 4급 승진, 전보, 직무대리, 전입·전출, 직제개편을 아우르는 정기 인사를 발표했다. 공보관, 정책기획관, 교통국장, 건축주택국장 등 주요 보직이 대거 바뀌며 시정 추진 체계도 새로 정비됐다.

대구시, 3·4급 정기 인사 대규모 단행

승진·전보·직무대리·전입전출 폭넓게 반영

공보관·정책기획관 등 핵심 보직 재배치