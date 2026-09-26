“트럼프·시진핑, ‘인공지능’ 대신 ‘슈퍼지능’ 용어 사용키로”

세줄 요약 트럼프와 시진핑이 미중 정상회담에서 인공지능의 위험과 혜택을 논의하고, 사고 발생 시 소통할 대화 채널을 구축하기로 합의했다. 두 정상은 신기술을 AI 대신 슈퍼지능으로 부르기로 했고, 이란의 핵무기 보유와 국제 수로 통행료 부과도 반대했다. AI 위험·혜택 논의, 사고 대응 채널 합의

신기술 용어를 AI 대신 슈퍼지능으로 통일

이란 핵무기·수로 통행료 불용에 동의

이미지 확대 시진핑(왼쪽) 중국 국가주석의 2박 3일 미국 국빈 방문 중 사흘째인 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착한 시 주석을 도널드 트럼프 미국 대통령이 맞이하고 있다. 2026.9.26 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(왼쪽) 중국 국가주석의 2박 3일 미국 국빈 방문 중 사흘째인 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착한 시 주석을 도널드 트럼프 미국 대통령이 맞이하고 있다. 2026.9.26 EPA 연합뉴스

이미지 확대 25일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 국립문서기록관리청을 방문한 뒤 시진핑 중국 국가주석과 악수를 나누고 있다. 2026.9.26 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 국립문서기록관리청을 방문한 뒤 시진핑 중국 국가주석과 악수를 나누고 있다. 2026.9.26 AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담에서 인공지능(AI)의 위험과 혜택에 관한 의견을 교환하고, 관련 사고 때 소통을 위한 대화 채널 구축에 합의했다고 백악관이 25일(현지시간) 밝혔다.백악관은 이날 홈페이지를 통해 공개한 팩트시트(설명자료)에서 “두 정상은 관련 신기술을 지칭할 때 AI 대신 슈퍼지능(SI·Super Intelligence)이라는 용어를 사용하기로 합의했다”며 이같이 전했다.두 정상은 또 이란이 결코 핵무기를 보유해서는 안 되며, 어떤 국가나 기관도 국제 수로에 통행료를 부과하는 것이 허용돼서는 안 된다는 데 동의했다고 백악관은 밝혔다.이는 호르무즈 해협에 대한 통제권을 주장하며 이 해협을 이용하는 선박에 사실상의 통행료를 부과하겠다는 이란을 겨냥한 것으로 풀이된다.백악관은 아울러 “양국은 존중과 공정성, 상호주의를 바탕으로 전략적 안정성을 위한 건설적인 관계를 구축하기로 합의했다”고 전했다.