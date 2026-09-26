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“트럼프·시진핑, ‘인공지능’ 대신 ‘슈퍼지능’ 용어 사용키로”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-26 13:57
수정 2026-09-26 15:09
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세줄 요약
  • AI 위험·혜택 논의, 사고 대응 채널 합의
  • 신기술 용어를 AI 대신 슈퍼지능으로 통일
  • 이란 핵무기·수로 통행료 불용에 동의
SI 사고 때 소통 위한 대화 채널 구축 합의
이란 핵무기·국제수로 통행료 불용에 동의
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시진핑(왼쪽) 중국 국가주석의 2박 3일 미국 국빈 방문 중 사흘째인 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착한 시 주석을 도널드 트럼프 미국 대통령이 맞이하고 있다. 2026.9.26 EPA 연합뉴스
시진핑(왼쪽) 중국 국가주석의 2박 3일 미국 국빈 방문 중 사흘째인 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착한 시 주석을 도널드 트럼프 미국 대통령이 맞이하고 있다. 2026.9.26 EPA 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담에서 인공지능(AI)의 위험과 혜택에 관한 의견을 교환하고, 관련 사고 때 소통을 위한 대화 채널 구축에 합의했다고 백악관이 25일(현지시간) 밝혔다.

백악관은 이날 홈페이지를 통해 공개한 팩트시트(설명자료)에서 “두 정상은 관련 신기술을 지칭할 때 AI 대신 슈퍼지능(SI·Super Intelligence)이라는 용어를 사용하기로 합의했다”며 이같이 전했다.

두 정상은 또 이란이 결코 핵무기를 보유해서는 안 되며, 어떤 국가나 기관도 국제 수로에 통행료를 부과하는 것이 허용돼서는 안 된다는 데 동의했다고 백악관은 밝혔다.

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25일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 국립문서기록관리청을 방문한 뒤 시진핑 중국 국가주석과 악수를 나누고 있다. 2026.9.26 AFP 연합뉴스
25일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 국립문서기록관리청을 방문한 뒤 시진핑 중국 국가주석과 악수를 나누고 있다. 2026.9.26 AFP 연합뉴스


이는 호르무즈 해협에 대한 통제권을 주장하며 이 해협을 이용하는 선박에 사실상의 통행료를 부과하겠다는 이란을 겨냥한 것으로 풀이된다.



백악관은 아울러 “양국은 존중과 공정성, 상호주의를 바탕으로 전략적 안정성을 위한 건설적인 관계를 구축하기로 합의했다”고 전했다.
이정수 기자
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