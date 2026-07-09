소외계층 돕는 ‘중소기업 나눔 페스타’ 개막

스타 애장품 경매·기부물품 판매

이미지 확대 김기문(왼쪽 네 번째) 중소기업중앙회장과 손인국(다섯 번째) 중소기업사랑나눔재단 이사장이 8일 서울 여의도 중기중앙회에서 복지시설 후원 결연식을 진행하고 있다.

중소기업중앙회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기문(왼쪽 네 번째) 중소기업중앙회장과 손인국(다섯 번째) 중소기업사랑나눔재단 이사장이 8일 서울 여의도 중기중앙회에서 복지시설 후원 결연식을 진행하고 있다.

중소기업중앙회 제공

2026-07-09 23면

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중소기업중앙회와 중소기업사랑나눔재단이 8일 서울 영등포구 여의도 중기중앙회에서 ‘2026 중소기업 나눔 페스타’ 개막식을 열었다.생활용품과 아동도서, 학용품 등 중소기업이 만들어 기부한 15만점의 제품을 저렴한 가격으로 판매한 뒤 수익금을 소외계층에 지원하는 행사다. 이날 개막식에서는 고액 후원자에 대한 감사패 전달, 복지시설 후원 결연식, 참전 유공자를 위한 먹거리 키트 제작 프로그램 등이 진행됐다.후원사로 참여한 네이버페이는 3만원 이상 결제하면 5000 포인트를 추가로 지급한다. 홈앤쇼핑은 입점사들과 협조해 방송에서 판매하는 제품을 기부했다.노란우산공제 모델인 방송인 탁재훈, 소유미, 김나희, 산악인 엄홍길 대장의 애장품과 유명 연예인의 친필 사인이 담긴 CD를 경매로 판매하는 프로그램도 마련됐다. 김기문 중기중앙회장은 “중소기업의 선행을 세상에 알리고 따뜻한 나눔 문화가 퍼져 나가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.