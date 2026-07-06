이창무, 서울시 총괄건축가로 위촉

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이창무 서울시 총괄건축가
서울시는 이창무(63) 한양대 도시공학과 교수를 서울총괄건축가로 위촉했다고 6일 밝혔다.
이 총괄건축가는 국토교통부 정책자문위원회 위원, 중앙도시계획위원회 위원, 서울시 도시계획위원회 위원 및 신속통합기획 수권분과위원 등으로 활동하며 도시계획과 주택정책 등 분야에서 풍부한 정책자문 경험을 쌓아왔다. 임기는 이날부터 2028년 7월 5일까지 2년이다.
임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)이 멈춰 섰던 ‘중랑 면목패션특구 도시재생활성화사업’의 정상화와 활성화를 위해 발 벗고 나섰다. 지난 2019년 면목패션특구 도시재생활성화지역 지정 이후 사업 보류 등으로 난항을 겪어온 면목동 일대 개발에 다시 속도가 붙을 전망이다. 임 의원은 지역 봉제업 자원을 활용한 도시 제조업 지원과 주거 환경 개선이 시급하다고 판단, 2025년 관련 용역 예산을 직접 확보하며 멈춰 섰던 사업 재추진의 발판을 마련했다. 올해 말 최종 완료를 목표로 하는 ‘면목 도시재생활성화사업 용역’은 지난 5월 본격적인 착수에 들어갔다. 이번 용역을 통해 구체화될 주요 핵심 과제로는 ▲면목패션봉제 지속가능허브 조성 ▲면목 특화가로 조성 ▲면목천로 조성 등이 대표적이다. 임 의원은 지난 6월 30일 담당 부서와 간담회를 갖고 용역 추진 현황을 면밀히 점검했다. 특히 그는 계획안에 대해 “단순한 환경 개선을 넘어 지역 경제의 실질적인 체질을 개선해야 한다”고 강조하며, 상봉 먹자골목 등 인근 상권과 연계해 지역 활성화 효과를 극대화할 수 있는 구체적인 방안을 제언했다. 이어 “GTX-B 노선 착공 등 면목동 일대에 대형 호재가 이어지고 있는 만
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서울총괄건축가는 시정 기조에 맞게 도시건축정책 사업 전반에 대한 자문은 물론, 선진 도시·건축 정책과의 교류를 조율하는 자리다. 최근 주택공급과 정비사업, 도시공간 구조 개편 등으로 시정 현안이 확대됨에 따라 시는 ‘서울총괄건축가’란 명칭을 ‘서울총괄계획가’로 개선하는 방안도 함께 추진한다.
2026-07-07 23면
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