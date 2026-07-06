이창무, 서울시 총괄건축가로 위촉

이미지 확대 이창무 서울시 총괄건축가 닫기 이미지 확대 보기 이창무 서울시 총괄건축가

2026-07-07 23면

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서울시는 이창무(63) 한양대 도시공학과 교수를 서울총괄건축가로 위촉했다고 6일 밝혔다.이 총괄건축가는 국토교통부 정책자문위원회 위원, 중앙도시계획위원회 위원, 서울시 도시계획위원회 위원 및 신속통합기획 수권분과위원 등으로 활동하며 도시계획과 주택정책 등 분야에서 풍부한 정책자문 경험을 쌓아왔다. 임기는 이날부터 2028년 7월 5일까지 2년이다.서울총괄건축가는 시정 기조에 맞게 도시건축정책 사업 전반에 대한 자문은 물론, 선진 도시·건축 정책과의 교류를 조율하는 자리다. 최근 주택공급과 정비사업, 도시공간 구조 개편 등으로 시정 현안이 확대됨에 따라 시는 ‘서울총괄건축가’란 명칭을 ‘서울총괄계획가’로 개선하는 방안도 함께 추진한다.