“책임자 나와” 기자들 폭발…앵무새처럼 “확인”만 반복, 극도로 몸 사리는 軍? [권윤희의 軍토피아]

“확인해보겠다” 최소 20차례 반복

부상자 숫자까지 엇갈려…신뢰 흔들

과도한 위험·책임 회피식 공보 관행

[3줄 요약]

● DMZ 지뢰 추정 폭발로 군 간부 3명이 다친 다음 날 열린 국방부 브리핑에서 합참은 기본적 질문에도 “확인해 보겠다”는 답변을 최소 20여 차례 반복해 기자들의 거센 항의를 받았다.

● 기자들은 현장조사가 필요한 폭발물 종류·매설 주체와 달리 지형 변화 식별 시점, 과거 월선·경고사격 여부 등은 군이 이미 관리해온 작전 기록이라며 “상식적으로 설명이 되느냐”, “책임자가 직접 나와 설명하라”고 지적했다.

● 군 안팎에서는 이번 브리핑이 군 특유의 ‘몸 사리기’식 공보 관행을 그대로 보여줬다는 비판이 나온다.

이미지 확대 22일 국방부 정례브리핑에서 장도영 합동참모본부 공보실장이 기자들 질문에 답하고 있다. 2026.9.22 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 22일 국방부 정례브리핑에서 장도영 합동참모본부 공보실장이 기자들 질문에 답하고 있다. 2026.9.22 서울신문

이미지 확대 지뢰 위험 표지판 너머에 있는 강원 철원평야. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 지뢰 위험 표지판 너머에 있는 강원 철원평야. 서울신문 DB

세줄 요약 파주 DMZ에서 지뢰로 추정되는 폭발로 군 간부 3명이 다친 뒤 열린 국방부 브리핑에서 합참은 사고 지점, 지형 변화 식별 시점, 과거 월선·경고사격 기록 등에도 ‘확인해 보겠다’만 반복했다. 기자들은 책임자가 직접 나와 설명하라고 요구했고, 군의 몸 사리기식 공보 관행 비판이 커졌다. 파주 DMZ 지뢰 추정 폭발로 군 간부 3명 부상

합참 브리핑서 ‘확인해 보겠다’ 답변 20여 차례 반복

기자들, 책임자 직접 설명과 공보 관행 비판

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육군 25사단 관할인 경기 파주 군사분계선(MDL) 이남 50∼100ｍ 지역에서 지뢰로 추정되는 폭발이 발생해 한국군 수색대대장(중령) 발목이 절단되는 등 군 간부 3명이 다쳤다. 이들은 북한이 MDL 이남에 지뢰를 매설한 것으로 의심되는 지역에 대한 유엔사 현장조사를 앞두고 해당 지역까지 갈 수 있는 DMZ 수색로 개척 작전을 진행 중이었다.다음 날인 22일 국방부 정례브리핑에서는 기자들의 항의가 쏟아졌다. 폭발물 종류나 매설 주체처럼 현장조사가 필요한 사안뿐 아니라 사고 지점, 과거 북한군의 군사분계선(MDL) 월선, 우리 군 대응 기록을 묻는 질문에도 합동참모본부가 “확인해 보겠다”거나 “조사 결과가 나와야 한다”고 답하면서다. 브리핑 후반에는 작전 상황을 아는 책임자가 직접 나와 설명하라는 요구까지 나왔다.브리핑에서 장도영 합참 공보실장은 지형 변화가 식별된 곳과 폭발 지점의 거리를 묻는 질문에 사고 지점이 MDL 근접지역이라고만 답했다. 군이 이미 지형 변화 지역을 파악해 유엔사 조사를 요청하고 수색로까지 계획해 병력을 투입한 만큼 사고 지점을 알고 있는 것 아니냐는 질문에도 정확한 위치는 조사 뒤 밝히겠다고 했다.그러자 사고 뒤 부상자까지 후송했는데 폭발 지점을 모를 수 있느냐, 두 지점 사이의 대략적인 거리조차 왜 조사 뒤에야 밝힐 수 있느냐는 질문이 이어졌다.한 기자는 “공개하지 않는 것인지, 아직 파악하지 못한 것인지부터 분명히 해달라”고 요구했다. 작전보안 때문에 밝히지 않는 것인지, 합참이 아직 정확히 모르는 것인지 구분해 설명하라는 것이었다.장 실장은 재차 확인해 보고 답하겠다는 말을 반복했다.지형 변화를 언제 처음 식별했느냐는 질문에도 장 실장은 “확인해 보겠다”고 했다. 올해 8월 새로 발견한 곳이냐는 질문에도 같은 답을 내놨다.한 기자가 “그걸 모르실 리가 없는 것 같은데”라며 실제로 모르는 것인지, 알고도 밝히지 않는 것인지 따져 물었다. 장 실장은 자신이 정확한 내용을 알지 못한다면서 “제가 확인해 보겠다”고 했다.과거 사고 지점 주변에서 북한군이 MDL을 넘은 적이 있는지, 당시 우리 군이 경고방송이나 경고사격을 했는지를 묻는 질문에도 즉답은 나오지 않았다.장 실장은 “작전 보안상 공개 못 하는 부분은 아니다”라면서도 “확인”이 필요하다고 했다. 서부전선에서 북한군 움직임에 우리 군이 대응한 적이 있느냐는 질문에는 “있다”고 했지만 횟수는 기억하지 못한다고 답했다.부상자 발표에서도 혼선이 있었다. 합참은 사고 당일 간부 3명이 다쳤다고 공지했지만 다음 날 브리핑 모두발언에서는 부상자를 2명이라고 설명했다. 장 실장은 헬기로 후송된 중상자 2명을 중심으로 설명했다고 해명했다.브리핑 후반에는 사고 당시 북한군 움직임을 놓고 언성이 높아졌다.장 실장은 북한군의 “특이 동향은 없었다”고 했다.그러자 한 기자는 사고 수습을 위해 MDL 인근에 아군 헬기가 여러 대 투입됐는데도 북한군 특이 동향이 없었다는 설명을 어떻게 받아들여야 하느냐고 따졌다. 북한군이 아무런 반응을 하지 않았다는 것인지, 우리 군이 움직임을 파악하지 못했다는 것인지 설명해 달라는 요구였다.결국 해당 기자는 “상식적으로 설명이 됩니까, 그게?”라고 강하게 항의했다. 이어 공보실장이 상황을 충분히 설명할 수 없다면 작전본부장 등 상황을 정확히 아는 책임자가 직접 나와야 한다고 했다.또 다른 기자도 사고가 난 지 하루가 지났는데 상당수 질문에 답하지 못한다며 “합참이 그렇게 무능한 조직은 아닐 것”이라고 지적했다.2015년 목함지뢰 사건도 거론됐다. 당시에는 기자단의 현장 취재를 지원하고 관련 영상까지 공개했는데, 이번에는 사고 지점의 개략적인 거리조차 설명하지 못하는 이유가 무엇이냐는 항의였다.DMZ 작전에는 공개할 수 없는 정보가 많다. 감시·정찰 자산의 제원과 운용능력, 작전수행절차, 병력의 기동로와 진입로 등이 노출되면 북한군에 우리 군의 감시·대응 능력과 작전 방식을 읽힐 수 있다. 폭발물의 종류와 매설 주체도 현장조사를 거쳐 가려야 한다.그러나 이날 기자들이 물은 것은 감시·정찰 자산의 제원이나 세부 작전계획이 아니었다. 군이 지형 변화를 언제 식별했는지, 과거 북한군이 해당 지역에서 MDL을 넘은 적이 있는지, 당시 우리 군이 경고방송이나 경고사격으로 대응했는지는 사고 전부터 군이 관리해 온 감시·작전 기록이었다. 군이 사고 경위를 어디까지 파악했고, 사고 전후 북한군을 어떻게 감시했으며 우리 군은 어떻게 대응했는지를 설명하라는 것이었다.하지만 장 실장은 이런 질문에도 앵무새처럼 “확인해 보겠다”는 답만 무려 20여 차례 반복했다. 과거 북한군 월선과 우리 군의 대응 기록에 대해서는 “작전 보안상 공개 못 하는 부분은 아니다”라고 하면서도 즉답하지 못했다. 보안 때문에 밝히지 않는 것인지, 합참이 관련 내용을 파악하지 못한 것인지조차 분명히 설명하지 않았다.일각에서는 이날이 강신철 국방부 장관 취임일이었다는 점과 군 내부의 민감한 분위기를 연결 짓기도 했다. 그러나 장병들이 DMZ 작전 중 중상을 입은 사고였다. 공보실장이 답할 권한이 없거나 상황을 충분히 파악하지 못했다면 작전 상황을 아는 책임자가 나와 설명했어야 했다. 결국 장 실장은 상부에 건의해 책임 있는 관계자가 기자단에 설명하도록 하겠다고 했다. 정빛나 국방부 대변인도 현장조사가 끝나면 합참의 책임 있는 관계자가 직접 설명하도록 하겠다고 밝혔다.군 안팎에서는 이번 브리핑이 군 특유의 ‘몸 사리기’식 공보 관행을 그대로 보여줬다는 비판이 나온다. 군은 지휘·보고체계가 엄격하고, 언론에 공개할 내용과 범위도 상급제대와 조율한다. 잘못 말했다가 책임지는 것을 꺼리다 보니 명확히 답하기보다 “확인해 보겠다”며 답을 미루는 경우가 많다는 것이다.군사기밀은 공개하지 않으면 된다. 공개할 수 없다면 그 이유를 설명하면 된다. 그러나 작전보안과 무관한 기록에도 답하지 않았고, 상황을 아는 책임자도 제때 나서지 않았다. 결국 이날 브리핑은 ‘작전보안’보다 ‘책임 회피’ 논란을 더 키웠다.