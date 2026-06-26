[인사] 해양경찰청

해양경찰청이 인사를 단행해 조윤만 본청 수사국장을 치안감으로 전보했다. 또 김시범, 김주언, 임재수, 정욱한, 서정원이 경무관으로 승진했고, 서청환, 황상훈, 서상욱 등 총경 10명도 승진 발령했다.

조윤만 수사국장 치안감 전보

경무관 5명·총경 10명 승진

본청·일선 해경서 보직 인사