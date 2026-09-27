전남광주 광산, 풍성한 가을축제로 ‘골목상권’ 살린다

8개 골목상권서 노래자랑·벼룩시장·먹거리 등 주민 참여 프로그램 진행

광산구, 지역 특성과 방문객 수요 반영한 콘텐츠 기획…활성화 기반 마련

이미지 확대 지난해 광산구 송정1동에서 진행된 ‘차빼고 야장ON’ 마을축제에서 상인들이 방문객들에게 다양한 먹거리를 선보이고 있다. 전남광주통합특별시 광산구 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 광산구 송정1동에서 진행된 ‘차빼고 야장ON’ 마을축제에서 상인들이 방문객들에게 다양한 먹거리를 선보이고 있다. 전남광주통합특별시 광산구 제공

세줄 요약 광산구 8개 골목상권에서 상인과 주민이 함께 만드는 가을축제가 11월까지 잇따라 열린다. 골목 특색을 살린 공연, 체험, 플리마켓, 노래자랑 등이 이어지며 지역 상권의 자생력과 매력을 높이는 자리다. 광산구 8개 골목상권 가을축제 연속 개최

상인·주민 참여형 공연·체험·장터 운영

11월까지 지역 상권 활력·자생력 강화

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전남광주 광산구 8개 골목상권에서 상인과 주민이 함께 만드는 가을축제가 잇따라 펼쳐진다.이번 축제는 광산구의 ‘2026년 머물고 싶은 골목길 콘텐츠 개발 지원사업’의 하나로, 11월까지 지역 골목상권 곳곳에서 진행된다.이 사업은 현장의 상인들이 골목상권의 고유한 특색과 자원을 활용한 콘텐츠를 직접 발굴하고 기획함으로써 상권의 자생력과 경쟁력을 높일 수 있도록 하기 위해 마련됐다.지난 12일엔 엘씨타워상가번영회가 개막식을 시작으로 주민 노래자랑 등 상인과 주민이 함께 즐기는 다양한 프로그램을 선보이며 축제를 마쳤다.10월에는 골목축제가 더욱 풍성하게 이어진다.첨단지구상인연합회는 다음달 2일 오후 4시 30분 첨단1동 일반광장 일원에서 ‘제4차 첨단지구 골목상권 활력 축제’의 막을 올린다. 축제는 10월 30일과 31일에도 이어져 첨단지역 골목상권에 활력을 더할 예정이다.더좋은비아상가번영회는 10월 10일 오후 4시부터 비아동 행정복지센터 1층 주차장 일원에서 ‘제4회 100년 비아, 천년의 광산 막통축제’를 연다. 오후 5시 개막식을 시작으로 비아의 역사와 골목상권의 매력을 알리는 다채로운 프로그램을 선보인다.수완상인연합회는 10월 17일과 24일, 31일 한신포차 수완점 앞과 신돈지마을 앞 일원에서 ‘즐거운 토요일 밤(BOMB)’을 진행한다. 17일 오후 7시 개막식을 시작으로 길거리공연, 거리 노래방, 벼룩시장(플리마켓) 등 주민 참여형 야간 프로그램이 진행된다.특히 10월 31일에는 광산구 세 곳의 골목상권에서 동시에 축제가 펼쳐진다. 어룡동상가번영회는 오후 4시 선운공원 일원에서 ‘룡룡페스타’를 열고 벼룩시장, 체험 공간, 푸드트럭, 스탬프 투어, 거리 노래방, 사연 이벤트 등을 선보인다.비아상가번영회는 오전 11시 비아중앙로 일원에서 ‘중앙로 골목활력페스티벌’을 열고, 산정상인회는 오후 1시 월곡2동 일원에서 ‘다문화음식축제’를 진행한다.마지막으로 첨단이웃사랑상인회는 11월 6일 ‘2026 첨단이웃사랑상인회 골목상권 소통의 날’을 열어 상인과 주민의 교류를 넓히고 상권 공동체의 결속을 다질 예정이다.박병규 광산구청장은 “골목상권 각자의 고유한 매력에 상인들의 아이디어와 주민들의 참여가 더해져 광산 곳곳이 활력 넘치는 축제의 장이 될 것”이라며 “시민들이 가까운 골목에서 축제를 즐기고 지역 상점을 이용하는 경험이 골목상권의 지속적인 활력으로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.