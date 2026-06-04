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여신금융협회장에 이동철 전 KB금융 부회장

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-06-04 23:53
수정 2026-06-04 23:53
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  • 이동철 전 KB금융 부회장 단독 후보 추천
  • 회추위 과반 득표로 총회에 단독 상정
  • 8개월 협회장 공백, 임시총회로 마무리
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이동철 전 KB금융지주 부회장
이동철 전 KB금융지주 부회장


이동철 전 KB금융지주 부회장이 차기 여신금융협회장 단독 후보로 추천됐다. 정완규 현 회장의 임기가 지난해 10월 만료된 뒤 ﻿8개월간 이어진 차기 회장 인선 지연도 마무리 수순에 들어갔다.

여신금융협회 회장후보추천위원회(회추위)는 4일 회의를 열고 과반수 이상 득표를 얻은 이 전 부회장을 신임 협회장 후보자로 총회에 단독 추천했다. 회추위는 회원이사 14개사와 감사인 삼성카드 등 15개사 대표이사로 구성됐다. 그는 오는 16일 열리는 협회 임시총회 의결을 거쳐 임기 3년의 제14대 여신금융협회장으로 최종 선임될 예정이다.

이 후보자는 1961년생으로 고려대 법학과를 졸업하고 미﻿ 툴레인대 로스쿨에서 법학석사(LLM) 학위를 받은 뒤 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다.

KB금융 전략기획부 상무와 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사 등을 거쳐 KB금융 부회장을 지냈다. 약 4년간 국민카드를 이끌며 대표 연임에 성공했고, 이후 지주 부회장으로 금융권 전반의 경영 경험을 넓혔다.

이 후보자가 최종 선임되면 2010년 여신금융협회장이 상근직으로 전환된 이후 김덕수 전 국민카드 사장에 이어 두 번째 민간 출신 회장이 된다.
김예슬 기자
2026-06-05 23면
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