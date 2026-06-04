여신금융협회장에 이동철 전 KB금융 부회장

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세줄 요약 이동철 전 KB금융 부회장이 차기 여신금융협회장 단독 후보로 추천됐다. 회추위는 과반 득표를 근거로 그를 총회에 올렸고, 8개월간 이어진 협회장 공백도 해소 국면에 들어갔다. 오는 16일 임시총회 의결을 거치면 3년 임기의 제14대 회장으로 최종 선임된다. 이동철 전 KB금융 부회장 단독 후보 추천

회추위 과반 득표로 총회에 단독 상정

8개월 협회장 공백, 임시총회로 마무리

이미지 확대 이동철 전 KB금융지주 부회장 닫기 이미지 확대 보기 이동철 전 KB금융지주 부회장

2026-06-05 23면

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이동철 전 KB금융지주 부회장이 차기 여신금융협회장 단독 후보로 추천됐다. 정완규 현 회장의 임기가 지난해 10월 만료된 뒤 ﻿8개월간 이어진 차기 회장 인선 지연도 마무리 수순에 들어갔다.여신금융협회 회장후보추천위원회(회추위)는 4일 회의를 열고 과반수 이상 득표를 얻은 이 전 부회장을 신임 협회장 후보자로 총회에 단독 추천했다. 회추위는 회원이사 14개사와 감사인 삼성카드 등 15개사 대표이사로 구성됐다. 그는 오는 16일 열리는 협회 임시총회 의결을 거쳐 임기 3년의 제14대 여신금융협회장으로 최종 선임될 예정이다.이 후보자는 1961년생으로 고려대 법학과를 졸업하고 미﻿ 툴레인대 로스쿨에서 법학석사(LLM) 학위를 받은 뒤 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다.KB금융 전략기획부 상무와 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사 등을 거쳐 KB금융 부회장을 지냈다. 약 4년간 국민카드를 이끌며 대표 연임에 성공했고, 이후 지주 부회장으로 금융권 전반의 경영 경험을 넓혔다.이 후보자가 최종 선임되면 2010년 여신금융협회장이 상근직으로 전환된 이후 김덕수 전 국민카드 사장에 이어 두 번째 민간 출신 회장이 된다.