“주택·연금 융합데이터, 고령자 정책에 활용”

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안형준 데이터처장 1주년 브리핑

“AI 친화적 통계 메타데이터 구축”

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연합뉴스

2026-06-03 23면

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안형준 국가데이터처장은 “고령자, 사망자, 주택 소유자에 대한 융합데이터를 구축해 연내 서비스하겠다”고 밝혔다.안 처장은 지난 1일 이재명 정부 출범 1년을 맞아 진행한 브리핑에서 “공공과 민간 데이터를 연계한 정책 맞춤형 데이터 개발을 본격화했다”며 이렇게 말했다. 고령자의 주택과 취업 활동, 연금·복지 등을 결합해 고령자 정책에 활용하고, 사망자의 사망 원인과 가구 구성, 양육, 일자리 등을 결합해 자살자와 고독사를 파악하는 식이다. 주택 소유자의 소유 현황과 공시가격, 부채 등을 결합해 주거·금융 등 정책 활용성도 강화한다.안 처장은 또 “인공지능(AI) 친화적 통계 메타데이터(온톨로지)를 구축하고 있다”고 밝혔다. 온톨로지란 특정 분야의 지식을 구조화해 AI가 이해할 수 있도록 정의한 개념체계로 ‘표준 통계 지식 체계도’를 뜻한다.안 처장은 “국가 데이터의 체계적 관리·활용 기반 조성을 위한 ‘국가데이터기본법’ 제정안을 국회에 제출했다”고 소개했다. 국가 데이터 총괄·조정, 국가 차원에서 중요도가 높은 국가 데이터 지정·관리, 연계·활용, 품질관리﻿ 등을 규정한다.