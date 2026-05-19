통합 국가유산위 출범… 초대 위원장 전봉희 교수

세줄 요약 문화유산·자연유산·무형유산으로 나뉘던 국가유산청 자문기구가 국가유산위원회로 통합 출범했다. 위원 134명과 전문위원 239명이 위촉됐고, 전봉희 서울대 교수가 초대 위원장을 맡았다. 위원회는 지정·해제와 세계유산 등재 등을 심의한다. 국가유산청 자문기구, 위원회로 통합 출범

전봉희 서울대 교수, 초대 전체 위원장 선출

국가지정유산·세계유산 등 12개 분과 심의

전봉희(왼쪽 여섯 번째) 제1대 국가유산위원회 위원장 및 건축문화유산분과위원장, 허민(일곱 번째) 국가유산청장 등이 지난 15일 위촉식 및 전체회의를 한 뒤 기념사진을 찍고 있다.

국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 전봉희(왼쪽 여섯 번째) 제1대 국가유산위원회 위원장 및 건축문화유산분과위원장, 허민(일곱 번째) 국가유산청장 등이 지난 15일 위촉식 및 전체회의를 한 뒤 기념사진을 찍고 있다.

국가유산청 제공

2026-05-19 23면

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그동안 문화유산·자연유산·무형유산으로 나뉘어 운영되던 국가유산청 자문기구가 ‘국가유산위원회’로 통합 개편해 출범했다.국가유산청은 국가유산위원회 위원 134명과 전문위원 239명을 위촉했다고 18일 밝혔다.위원회는 모두 12개 분과로 국보·보물 등 국가지정유산의 지정·해제, 현상변경, 역사문화환경 보호, 매장유산 발굴 및 보호, 세계유산 등재 등 국가유산 관련 안건을 다룬다. 임기는 2년이다.위원회를 이끌 전체 위원장에는 전봉희 서울대 건축학과 교수가 선출됐다. 전 위원장은 서울대 박물관장, 한국건축역사학회장 등을 지낸 전통 건축문화 전문가다.부위원장으로는 이승용 목원대 교수, 전경욱 고려대 명예교수, 서정호 공주대 교수가 선출됐다.국가유산청은 위원회의 신규 위원 비율을 평균 50% 수준에서 58%(78명)로 높이고, 이해 충돌을 방지하고 심의 공정성을 높이기 위해 법령도 일부 개정했다고 밝혔다.