‘한민족 공동체 통일 방안’ 입안 주도…정치학자 출신 이홍구 前총리 별세

노태우·김영삼·김대중 정부서 중용

주미대사로 IMF위기 수습 앞장

신한국당 대선 경선에 도전하기도

이미지 확대 5일 오후 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장에 이홍구 전 국무총리의 빈소가 마련돼 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 5일 오후 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장에 이홍구 전 국무총리의 빈소가 마련돼 있다.

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세줄 요약 이홍구 전 국무총리가 92세로 별세했다. 서울대 교수와 한국정치학회장을 지낸 뒤 노태우 정부에서 국토통일원 장관으로 공직에 들어섰고, ‘한민족 공동체 통일 방안’ 입안을 주도했다. 이후 총리와 주미대사 등을 지냈다. 정치학자 이홍구 전 총리 92세 별세

노태우 정부서 통일정책 입안 주도

김영삼·김대중 정부서 총리·대사 역임

2026-05-06 23면

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노태우·김영삼·김대중 정부를 걸쳐 요직을 두루 역임했던 이홍구 전 국무총리가 5일 별세했다. 92세.1934년 경기 개성시 남산동(현재 북한 개성)에서 태어난 고인은 경기고를 졸업한 뒤 서울대 법대 행정학과에 입학했다. 입학 이듬해 자퇴한 뒤 미국 에모리대에서 철학을 전공하고 예일대에서 정치학 박사 학위를 받았다. 1968년 귀국한 뒤부터는 서울대 정치학과 교수로 지냈다. 고인은 한국정치학회장을 지내는 등 20년간 학자로 생활했다. 이때 학술지와 신문 등에 쓴 당대 정치 관련 글들로 주목을 받았다.1988년 노태우 정부에서 국토통일원 장관으로 입각하며 공직 생활을 시작했다. 당시 고인이 주도하고 여야가 합의해 만든 통일 정책이 1989년 나온 ‘한민족 공동체 통일 방안’이다. 자주·평화·민주의 3대 원칙을 바탕으로 남북연합 체제를 거쳐 통일된 민주공화국으로 나아가는 게 골자다.이후 대통령 정치특별보좌관과 주영대사를 역임했다. 김영삼 정부 시절에는 민주평화통일자문회의 수석부의장, 통일원 장관 겸 부총리를 거쳐 1994년 제28대 국무총리에 올랐다.이후 1996년 당시 여당인 신한국당 대표위원으로 합류하며 정계에 몸 담았고, 같은 해 치러진 제15대 총선에서 전국구(현 비례대표) 국회의원으로 당선돼 국회에 입성했다. 책임 총리제, 통일 대통령 등을 앞세워 신한국당 대선 경선에 도전하기도 했다.김대중 정부가 출범하자 1998년 의원직을 내려놓고 초대 주미대사로 부임하며 IMF 외환위기 조기 수습에 나섰다. 주미대사를 마치고 귀국한 후에는 학계를 넘어 사회 다양한 분야에서 활동했다. 서울국제포럼 이사장, 중앙일보 고문, 유민문화재단 이사장, 대한배구협회 고문, 아산재단 이사 등을 지냈다.유족은 부인 박한옥씨와 아들 현우(EIG 아시아 대표)씨, 딸 소영·민영(동덕여대 교수)씨, 며느리 황지영(홍콩한인여성회장)씨, 사위 이강호(한국예술종합학교 교수)씨 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호. 발인은 8일 오전 9시. 장지는 천안공원묘지다.