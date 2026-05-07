역시 빅리그 체질 ‘시즌 첫 3루타’ 김혜성, 7번째 멀티 히트

휴스턴 상대로 맹타…타율 0.314 상승

맞대결 이정후·송성문은 나란히 무안타

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 7일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 방문 경기에서 7회초 3루타를 터뜨린 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.4.6 휴스턴 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 김혜성이 7일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 방문 경기에서 7회초 3루타를 터뜨린 뒤 세리머니를 선보이고 있다. 2026.4.6 휴스턴 AP 연합뉴스

세줄 요약 김혜성이 휴스턴전에서 시즌 1호 3루타를 포함해 5타수 2안타 1득점을 올리며 7번째 멀티 히트를 기록했다. 시즌 타율도 0.314로 올랐고, 다저스는 파헤스의 홈런 3방을 앞세워 12-2로 크게 이겼다. 김혜성, 시즌 첫 3루타 포함 2안타 1득점

7번째 멀티 히트, 시즌 타율 0.314 상승

다저스, 파헤스 홈런 3방 앞세워 대승

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김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 시즌 1호 3루타를 포함해 7번째로 멀티 히트(1경기 2안타 이상)를 기록하며 빅리그 체질을 보여주고 있다.김혜성은 7일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 방문 경기에 8번 타자 유격수로 출전해 5타수 2안타 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.308에서 0.314로 소폭 올랐다.2회초 우익수 뜬공, 4회초 삼진으로 물러난 김혜성은 9-1로 크게 앞선 5회초 1사 1루에서 깨끗한 중전 안타를 날리며 이날 첫 안타를 신고했다. 10-1로 앞선 7회초에는 선두 타자로 나와 좌익수 키를 넘겨 구장 가장 깊숙한 곳에 타구를 떨어뜨리며 시즌 1호 3루타를 터뜨렸다. 후속 타자 알렉스 프릴랜드의 안타가 이어지며 김혜성도 득점을 올렸다.이날 다저스는 안디 파헤스가 3회 스리런, 5회 투런, 9회 솔로 홈런을 날리며 홈런 3방으로 6타점을 올렸다. 파헤스의 불방망이 속에 다저스도 12-2로 대승을 거뒀다. 1번 지명 타자로 나선 오타니 쇼헤이도 최근 5경기 17타수 무안타의 깊은 침묵에서 벗어나 4타수 2안타를 때렸다.전날 빅리그 첫 맞대결에서 나란히 안타를 신고했던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 송성문(샌디에이고 파드리스)은 이날 침묵했다. 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 벌어진 두 팀의 경기에서 이정후는 2번 타자 중견수로 나서 4타수 무안타, 송성문은 9번 타자 유격수로 나서 2타수 무안타에 그쳤다.대타 타이 프랜스가 2타점 싹쓸이 3루타를 날려 승기를 잡은 샌디에이고가 8회 2점을 보태 5-1로 이겼다. 샌디에이고는 2연승, 샌프란시스코는 2연패를 기록했다.