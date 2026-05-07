비 와서 서로 다행인 KT와 롯데…이강철 “빨리 취소” 김태형 “우리 두렵나?”

오후 4시부터 빗방울 굵어지며 취소

이미지 확대 KT 위즈와 롯데 자이언츠의 경기가 열릴 예정이던 7일 경기 수원 케이티 위즈 파크에 방수포가 깔려 있다. 2026.5.7 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 KT 위즈와 롯데 자이언츠의 경기가 열릴 예정이던 7일 경기 수원 케이티 위즈 파크에 방수포가 깔려 있다. 2026.5.7 류재민 기자

세줄 요약 KT와 롯데의 7일 경기가 수원 케이티 위즈 파크의 비로 취소됐다. 이강철 감독은 안현민과 허경민의 공백을 이유로 나중에 치르는 편이 낫다고 했고, 김태형 감독도 선발 로테이션 조정에 도움이 된다며 반겼다. 경기는 추후 편성된다. 수원 경기, 오후 비로 우천 취소 결정

이강철·김태형, 취소 필요성에 공감

KT 휴식, 롯데는 선발 로테이션 조정

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롯데 자이언츠와 KT 위즈의 7일 경기가 우천으로 순연됐다.이날 두 팀의 맞대결이 예정된 경기 수원 케이티 위즈 파크에는 오후 4시쯤부터 비가 내리기 시작했다. 점점 빗방울이 굵어지면서 경기장에 방수포가 깔렸고 비가 그칠 기미를 보이지 않자 오후 5시 40분쯤 전광판에 우천 취소를 알리는 공지가 떴다.양 팀 감독은 경기가 취소되기 전 서로 우천 취소가 필요하다고 언급했다. KT로서는 부상 선수로 인해 아직 완전체가 아닌데다 롯데가 무서운 상승세를 탄 상황에서 굳이 지금 상대하기보다는 추후에 만나는 게 낫다는 판단이다. 이강철 KT 감독은 “우리는 지금 안현민, 허경민이 빠져 있으니까 나중에 하는 게 낫다”며 “롯데도 (부산까지) 먼 길 가야 하니까 우천 취소할 거면 빨리하는 게 낫다”고 말했다.김태형 롯데 감독은 이 감독의 발언에 “우리를 두려워하는구먼”이라고 농담하며 롯데 역시 우천으로 선발 로테이션에 숨통이 트이는 상황이 더 좋다고 반겼다. 우천 취소가 결정되자 롯데는 이날 등판하기로 했던 박세웅을 8일 경기에 내지 않고 나균안이 선발로 나선다고 밝혔다. 박세웅은 대신 10일 경기에 출전할 전망이다.KT로서는 하루를 여유 있게 쉬고 키움 히어로즈와의 주말 3연전을 준비할 수 있게 됐다. 롯데 역시 주말 홈경기를 치르러 일찍 내려갈 수 있게 되면서 체력적인 부담을 덜게 됐다. 두 팀의 취소된 경기는 추후 일정으로 편성된다.