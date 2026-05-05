“13만 송이 튤립과 인생샷”… 55만명 활짝 피어난 태안

개막 열흘 원예치유박람회 인기

특별관마다 하루 7000명 북새통

이미지 확대 13만 송이의 튤립이 조성된 태안국제원예치유박람회 광장 정원이 방문객들로부터 인기를 얻고 있다.

태안국제원예치유박람회 조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 13만 송이의 튤립이 조성된 태안국제원예치유박람회 광장 정원이 방문객들로부터 인기를 얻고 있다.

태안국제원예치유박람회 조직위원회 제공

세줄 요약 세계 최초 원예 치유 박람회인 2026 태안국제원예치유박람회가 개막 10일 만에 누적 방문객 55만명을 넘겼다. 13만 송이 튤립이 핀 광장 정원과 6개 특별관이 인생샷 명소로 인기를 끌고 있다. 개막 10일 만에 누적 55만명 돌파

13만 송이 튤립, 광장 정원 인기

6개 특별관·체험 프로그램 호응

2026-05-05 23면

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세계에서 처음으로 원예 치유를 주제로 열리고 있는 2026 태안국제원예치유박람회가 개막 10일 만에 누적 방문객 55만명을 돌파하는 등 인기를 끌고 있다.4일 조직위원회에 따르면 이날까지 55만명 이상이 박람회를 찾았다. 전날까지 누적 방문객은 52만 890명을 기록했다.충남 태안군 안면도 꽃지해양공원 일원에서 진행 중인 이번 박람회는 ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 원예와 치유를 결합한 다양한 전시·체험 프로그램을 선보이고 있다. 박람회장에는 특별관과 광장 정원, 국제교류관, 치유농업관, 산업관 등 다양한 전시 공간이 마련됐다.정원의 초대, 황금 화원, 빗방울 정원, 꽃의 속삭임, 꽃밭의 낮잠, 나비의 숲 등 총 6개 특별관이 인기가 높다. 특별관마다 주말 동안 하루 7000명 이상의 관람객 발길이 이어졌다. 13만 송이 튤립이 화려하게 꽃망울을 터뜨린 광장 정원은 중앙광장 시계탑과 함께 관람객들에게 인생 사진을 선물하고 있다.조직위 관계자는 “어린이날과 가정의 달 연휴를 맞아 방문객 증가세가 이어질 것”이라며 “더욱 안전하고 쾌적하게 박람회를 즐길 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.