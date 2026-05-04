연필 두께 ‘LG 올레드 에보’ 레드닷 최고상

세계 3대 디자인상 27관왕

이미지 확대 LG전자의 무선 월페이퍼 TV인 ‘LG 올레드 에보 W6’가 레드닷 디자인 어워드 2026에서 ‘최고상’을 받았다. 사진은 LG 올레드 에보 W6를 가정 내 배치한 모습.

LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG전자의 무선 월페이퍼 TV인 ‘LG 올레드 에보 W6’가 레드닷 디자인 어워드 2026에서 ‘최고상’을 받았다. 사진은 LG 올레드 에보 W6를 가정 내 배치한 모습.

LG전자 제공

세줄 요약 LG전자가 레드닷 디자인 어워드 2026에서 최고상과 총 27개 부문 수상을 했다. 최고상은 9㎜대 두께의 무선 월페이퍼 TV ‘LG 올레드 에보 W6’가 받았다. 화면·전원부·스피커를 본체에 내장해 벽에 밀착하는 디자인이 특징이다. 레드닷 디자인 어워드 2026 최고상 수상

LG 올레드 에보 W6, 9㎜대 초슬림 디자인

벽 밀착형 구조와 제로 커넥트 박스 특징

2026-05-04 23면

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LG전자가 세계 3대 디자인상인 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 최고상을 포함해 총 27개 부문에서 수상했다고 3일 밝혔다.최고상은 LG전자의 무선 월페이퍼 TV인 ‘LG 올레드 에보 W6’에 돌아갔다. 연필 한 자루인 9㎜대 두께에 화면·전원부·스피커 등을 모두 TV 안에 내장해 벽에 완벽히 밀착하는 디자인이 특징이다.셋톱박스 등 주변 기기는 별도의 ‘제로 커넥트 박스’에 연결해 깔끔한 공간 연출이 가능하다.가전과 정보기술(IT) 영역에서는 생활편의적 디자인이 호평을 받았다. 냉장고 문의 경첩을 특수 설계해 벽과 냉장고 사이의 틈을 좁힌 ‘LG 프렌치도어 냉장고’, 미니멀 디자인의 가정용 에어컨 ‘LG 휘센 오브제컬렉션 쿨’, 홈 오디오 시스템 ‘LG 사운드 스위트’ 등이 수상했다.