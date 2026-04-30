“아들로 한밑천 잡으려…” 김나미 체육회 사무총장 발언 파문

경기 중 의식 잃은 중학생 복싱선수

“100% 책임지겠다”더니 지원 거부

체육회 “매우 부적절한 발언” 사과

이미지 확대 김나미 대한체육회 사무총장. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김나미 대한체육회 사무총장. 대한체육회 제공

세줄 요약 김나미 대한체육회 사무총장이 경기 중 사고로 의식불명에 빠진 중학생 복싱 선수의 부모에게 부적절한 발언을 한 사실이 드러나 파문이 커졌다. 사고 직후 책임을 약속했던 입장과 달리 지원을 거부하고, 상태를 단정하거나 장기기증을 언급한 녹취록까지 공개됐다. 의식불명 중학생 복싱 선수 사고 경위

책임 약속 뒤 지원 거부와 발언 파문

대한체육회 사과, 회장 귀국 수습

2026-05-01 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 체육행정의 실무를 총괄하는 김나미 대한체육회 사무총장이 경기 중 사고로 의식불명에 빠진 중학생 복싱 선수와 관련해 부적절한 발언을 한 것으로 드러났다. 이에 해외 출장 중이던 유승민 대한체육회장이 일정을 앞당겨 귀국해 사태를 수습할 예정이다.전남 무안군의 한 중학교에 재학 중이던 A군은 지난해 9월 제주 서귀포에서 열린 제55회 대통령배 전국시도복싱대회 경기 도중 펀치를 맞고 쓰러져 의식을 잃었다. 서귀포의료원으로 옮겨져 수술받은 A군은 8개월이 지난 지금까지도 의식을 찾지 못하고 있다.사고 직후 A군 부모에게 “100% 책임지겠다”던 김 사무총장은 이후 입장을 바꿔 지원을 거부하고 부적절한 발언을 한 것으로 전해졌다. 최근 보도된 녹취록에 따르면 김 사무총장은 “아이는 처음부터 가능성이 없었다. 이미 뇌사다. 이제는 깨어날 수 있는 확률이…”라며 의료진의 판단에 앞서 환자 상태를 규정했다. 이어 “마라톤 대회에서 사고로 한 사람이 죽었는데 가족들이 장기 기증을 했다”며 장기 기증을 암시하는 듯한 발언도 나왔다.A군 부모가 만일의 상황을 대비해 대화를 녹음하려 하자 “아들 이렇게 된 걸로 뭔가 한밑천 잡으려고 하는 건가 할 정도로 굉장히 기분 나빴다”는 말까지 했다. 대한체육회는 “사무총장의 인터뷰 과정에서 나온 부적절한 발언은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없으며, 매우 중대한 문제임을 엄중히 인식하고 있다”고 사과했다.