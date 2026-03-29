호반그룹 식목일 나무심기 봉사

제천 포레스트 리솜 일대 식수

주니어보드 3기 20여명 참가

이미지 확대 호반그룹 주니어보드 3기 구성원들이 지난 20일 충북 제천 포레스트 리솜 일대에서 나무심기 봉사활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 주니어보드 3기 구성원들이 지난 20일 충북 제천 포레스트 리솜 일대에서 나무심기 봉사활동을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-03-30 23면

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호반그룹은 지난 20일 충북 제천 포레스트 리솜 일대에서 나무심기 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다. 이번 활동에는 호반그룹의 긍정적인 조직문화 형성과 차세대 리더 그룹 육성을 위해 구성된 ‘주니어보드’ 3기 20여명이 참가했다.포레스트 리솜 일대에는 일제강점기 당시 군수물자 확보를 위해 송진이 채취돼 상처가 남은 소나무들이 현재까지 보존돼 있다. 주니어보드 3기 구성원들은 해당 소나무들에 담긴 역사적 배경과 의미에 대한 설명을 듣고, 자연과 역사의 가치를 되새겼다. 이후 리조트 내 지정 구역에 총 20그루의 나무를 식재하며 산림 생태계 회복과 환경 보전의 중요성을 직접 체험했다. 호반그룹 관계자는 “이번 활동이 자연과 공존의 가치를 되새기고 일상 속 실천으로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.