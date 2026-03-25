장인화 “철강·이차전지 소재로 성과 낼 것”

포스코 근로자 안전 문화 강조
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장인화 포스코홀딩스 회장
장인화 포스코홀딩스 회장이 올해 철강과 이차전지 소재를 성장 축으로 삼아 실질적 사업 성과를 창출하겠다고 24일 밝혔다.
장 회장은 이날 서울 강남구 포스코센터에서 열린 제58기 정기 주주총회에서 “지난해 글로벌 보호무역주의 확산과 산업 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서 철강과 이차전지 소재를 양대 축으로 사업 성장 기반을 다졌다”고 밝혔다.
이어 “2026년을 실질적인 성과를 창출하는 변곡점으로 만들겠다”며 북미·인도 철강 합작 투자, 아르헨티나 리튬 상업 생산 및 호주 리튬 광산 투자, 에너지·식량 등 밸류체인 확장에 나서겠다고 말했다. 특히 장 회장은 “성장의 전제 조건은 안전”이라며 근로자 중심의 안전 문화 정착을 강조했고, 인공지능(AI)과 로봇을 접목해 안전하고 효율적인 사업 환경을 조성해 나가겠다고 전했다.
포스코홀딩스는 이번 주주총회에서 연간 1만원의 배당을 확정했다. 또 발행주식 총수의 2%(약 6351억원 규모)에 해당하는 자사주 소각을 승인받으면서 2024년 발표했던 ‘3년간 6% 자사주 소각을 통한 주주가치 제고 약속’을 이행하게 됐다.
2026-03-25 23면
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