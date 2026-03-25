장인화 “철강·이차전지 소재로 성과 낼 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

장인화 “철강·이차전지 소재로 성과 낼 것”

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-25 01:04
수정 2026-03-25 01:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

포스코 근로자 안전 문화 강조

이미지 확대
장인화 포스코홀딩스 회장
장인화 포스코홀딩스 회장


장인화 포스코홀딩스 회장이 올해 철강과 이차전지 소재를 성장 축으로 삼아 실질적 사업 성과를 창출하겠다고 24일 밝혔다.

장 회장은 이날 서울 강남구 포스코센터에서 열린 제58기 정기 주주총회에서 “지난해 글로벌 보호무역주의 확산과 산업 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서 철강과 이차전지 소재를 양대 축으로 사업 성장 기반을 다졌다”고 밝혔다.

이어 “2026년을 실질적인 성과를 창출하는 변곡점으로 만들겠다”며 북미·인도 철강 합작 투자, 아르헨티나 리튬 상업 생산 및 호주 리튬 광산 투자, 에너지·식량 등 밸류체인 확장에 나서겠다고 말했다. 특히 장 회장은 “성장의 전제 조건은 안전”이라며 근로자 중심의 안전 문화 정착을 강조했고, 인공지능(AI)과 로봇을 접목해 안전하고 효율적인 사업 환경을 조성해 나가겠다고 전했다.

포스코홀딩스는 이번 주주총회에서 연간 1만원의 배당을 확정했다. 또 발행주식 총수의 2%(약 6351억원 규모)에 해당하는 자사주 소각을 승인받으면서 2024년 발표했던 ‘3년간 6% 자사주 소각을 통한 주주가치 제고 약속’을 이행하게 됐다.

김지예 기자
2026-03-25 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
포스코홀딩스가 올해 성장 축으로 삼는 두 분야는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로