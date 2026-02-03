“70여년 만에 고향 와수다… 편안헙서”

방금 들어온 뉴스

“70여년 만에 고향 와수다… 편안헙서”

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2026-02-03 23:59
수정 2026-02-03 23:59
제주 4·3 희생자 유해 가족 품으로
경산 코발트광산 2명 신원 첫 확인

이미지 확대
제주4·3 희생자의 한 유족이 3일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 열린 ‘2025년 4·3 희생자 신원확인 보고회’에서 유해함에 이름표를 붙이고 있다. 제주 연합뉴스
제주4·3 희생자의 한 유족이 3일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 열린 ‘2025년 4·3 희생자 신원확인 보고회’에서 유해함에 이름표를 붙이고 있다.
제주 연합뉴스


“하르방… 고향에 와수다. 편안헙서.”(경산 코발트광산서 희생된 고 송두선의 증손자)

“할아버지, 여기 아들 며느리 왔수다. 이제 집에 돌아가 할머니 곁에서 영원히 평안히 주무세요”(대전 골령골에서 희생된 고 김사림의 손자 남훈씨)

제주도와 제주4·3평화재단이 3일 제주4·3평화공원 평화교육센터에서 연 ‘2025년 4·3 희생자 유해발굴 및 유전자 감식 사업’ 신원확인 결과 보고회. 유족들은 70여년 만에 고향으로 돌아온 유해함에 이름표를 달고 흰 국화를 바치며 눈시울을 붉혔다.

제주4·3 당시 아무런 죄목 없이 육지 형무소로 끌려가 타지에서 생을 마감했던 희생자의 유해 7위가 ﻿가족의 품으로 돌아온 순간이었다. 이번 봉환은 단순한 유해 인도를 넘어, 국가가 오랜 세월 외면해 온 죽음에 대해 뒤늦게나마 책임을 인정하고 응답했다는 점에서 상징성이 크다.

이번에 확인된 희생자는 도외 형무소 수감 후 행방불명된 희생자 5명, 도내에서 행방불명된 희생자 2명이다. 도외 희생자 중 대전 골령골에서 추가로 3명(김사림, 양달효, 강두남)의 신원이 확인됐으며, 제주공항 발굴 유해는 2명(송태우, 강인경)이다. 특히 대구형무소 수감자들이 학살된 경산 코발트광산 발굴 유해 중에서는 최초로 2명(임태훈, 송두선)의 신원이 밝혀졌다.



오영훈 제주지사는 추도사에서 “도는 단 한 분의 희생자도 끝까지 찾아 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 유해 발굴, 유전자 감식 사업을 지속 추진하겠다”고 강조했다.
제주 강동삼 기자
2026-02-04 23면
