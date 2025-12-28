대구아동복지센터, 지역 봉사모임 진주회 사랑의 물품 기부·봉사활동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대구아동복지센터, 지역 봉사모임 진주회 사랑의 물품 기부·봉사활동

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-28 13:59
수정 2025-12-28 14:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구아동복지센터는 지역 봉사단체 진주회가 연말을 맞아 사랑의 물품 기부 및 봉사활동을 진행했다고 28일 밝혔다. 대구아동복지센터 제공
대구아동복지센터는 지역 봉사단체 진주회가 연말을 맞아 사랑의 물품 기부 및 봉사활동을 진행했다고 28일 밝혔다. 대구아동복지센터 제공


대구아동복지센터는 가수 제이디(JD·이창현)와 대구지역 청년 기업인 등으로 구성된 봉사단체 ‘진주회’(회장 김동혁·키즈프로코리아 대표)가 연말을 맞아 물품 기부와 봉사활동을 했다고 28일 밝혔다.

진주회는 센터 내 아동들의 생활에 필요한 에어프라이어, 무선 포트기, 믹서기 등 100만원 상당의 가전제품과 생필품을 기부했다. 이와 함께 복지센터 급식실과 주변 환경정비 봉사활동에도 나섰다.

진주회는 적십자사의 사랑의 빵 나눔, 복지센터의 어르신 급식 봉사 등 2달 마다 정기적인 봉사활동을 이어오고 있다.

한편, 대구아동복지센터는 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈·학대된 아동 등 보호가 필요한 아동을 위해 1953년 설립됐다. 이후 아동들의 자립 및 사회 적응 지원과 가정 복귀 및 입양 연계 등의 복지 활동을 펼치고 있다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
진주회가 기부한 물품의 총 가치는 얼마인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로