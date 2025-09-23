“포기하지 않겠습니다” 이재용 회장 장남 해군 장교 후보생으로 첫발

지난 15일 입영 후 가입교 기간 거치고 정식 입교

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨 등이 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 ‘제139기 해군 사관후보생 입교식’에서 경례하고 있다. 2025.9.23. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨 등이 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 ‘제139기 해군 사관후보생 입교식’에서 경례하고 있다. 2025.9.23. 연합뉴스

이미지 확대 23일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 139기 해군 사관후보생 입교식이 열렸다. 후보생들이 입교식을 준비하고 있다. 2025.9.23. 이창언 기자 닫기 이미지 확대 보기 23일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 139기 해군 사관후보생 입교식이 열렸다. 후보생들이 입교식을 준비하고 있다. 2025.9.23. 이창언 기자

“포기하지 않겠습니다.”미국 시민권을 내려놓고 해군 장교로 입대해 이목을 끈 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 정식 장교 후보생으로 첫걸음을 내디뎠다.해군사관학교는 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 이씨를 포함한 139기 해군 사관후보생 입교식을 열었다.이날 입교식에는 후보생 83명이 참석했다. 이달 14일 139기로 84명(남성 63명·여성 21명이)이 입대했지만, 남자 후보생 1명은 가입교 기간 퇴영했다. 입교식은 언론에만 공개돼 가족이나 지인은 참석하지 않았다.139기는 입교식을 시작으로 10주간 체계적이고 강도 높은 교육·훈련을 받는다.훈련은 3단계(군인화·장교화·해군화)로 나눠 진행한다.7주까지는 해군훈련, 전투수영, 해병대 전지훈련, 야전교육 등 체력 단련과 극기심·단결심을 키우는 훈련에 집중한다. 이른바 ‘군인화’ 과정이다.8·9주에는 장교로서의 소양과 명예심·리더십을 함양하는 데 주력한다. 이 기간에는 임관 기수 139를 상징하는 ‘13.9㎞’ 달리기도 한다. 이 기간은 ‘장교화’ 과정이다.마지막은 ‘해군화’ 과정으로, 후보생들은 주요 부대 함정 견학·선배 장교와 만남 등 해군에 대한 이해도와 소속감을 키울 수 있는 훈련을 받는다.훈련을 마친 139기는 오는 12월 1일 해군 소위로 임관한다. 임관식은 11월 28일 열릴 예정이다.이씨는 임관 후 함정 통역장교로 복무할 예정이다. 의무복무 36개월을 포함해 총 39개월간 군 생활을 한다. 구체적 보직과 부대는 성적과 인력 수요에 따라 결정된다. 그는 지난 일주일 가입교 기간 동기 전우와 잘 지낸 것으로 알려졌다.이날 입교식 종료 후 대대장은 강당 중앙복도 인근에 앉은 후보생들과 악수했다.이때 이씨는 “사관후보생 이지호. 포기하지 않겠습니다”라고 큰 소리로 답했다.2000년 미국에서 태어난 이씨는 캐나다에서 고등학교를 졸업한 이후 프랑스 파리 정치대학에 입학, 최근까지 교환 학생으로 미국 컬럼비아 대학에서 학업을 이어온 것으로 알려졌다.복수 국적을 보유했던 이씨가 시민권을 포기하고 책임이 무거운 해군 장교의 길을 택하자 “노블레스 오블리주를 실천했다”는 평가가 나왔다.일반 병사로 입대하면 미국 국적을 유지할 수 있지만 장교로 복무하려면 외국 국적을 포기해야 한다.노승균 장교교육대대장(중령)은 “단 한명의 낙오자 없이 제139기 사관후보생 모두가 빛나는 소위 계급장을 달고 자랑스러운 해군 장교로 입관하는 모습을 기대한다”고 며 “사관후보생 모두의 건강과 건승을 기원한다”고 말했다.