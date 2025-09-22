AI 미래 공유하는 ‘SLW 2025’… 서울에 16개 국제 포럼 열린다

방금 들어온 뉴스

AI 미래 공유하는 ‘SLW 2025’… 서울에 16개 국제 포럼 열린다

유규상 기자
유규상 기자
입력 2025-09-21 23:55
수정 2025-09-21 23:55
'스마트라이프위크(SLW) 2025' 중 진행되는 '메이어스(Mayors) 포럼' 포스터. 서울시 제공
‘스마트라이프위크(SLW) 2025’ 중 진행되는 ‘메이어스(Mayors) 포럼’ 포스터.
서울시 제공


서울시는 이달 30일부터 10월 2일까지 강남구 코엑스에서 개최되는 ‘스마트라이프위크(SLW) 2025’에서 16개의 국제 포럼과 콘퍼런스를 연다고 21일 밝혔다.

올해 SLW 2025는 ‘사람을 위한 인공지능(AI), 미래를 여는 스마트시티’를 주제로 진행된다. 지난해 12개 포럼·144명의 연사에서 올해는 16개 포럼·200명 이상의 연사로 규모가 커졌다.

주요 포럼 중 하나는 오는 30일에 열리는 ‘메이어스(Mayors) 포럼’이다. 세계 주요 도시의 정책결정권자들이 모여 각자의 스마트도시 비전과 경험을 공유한다. 기조연설 주제는 ‘양자 중심 슈퍼컴퓨팅’이다. 이 외에도 서울시는 올해 16개 포럼 중 서울 빅데이터 포럼, 로봇 전문가 포럼, 어번(Urban) AI 포럼, 기후테크 콘퍼런스 등을 핵심 무대로 꼽았다.
강옥현 시 디지털도시국장은 “SLW는 세계 도시들이 모여 정책과 미래 비전을 공유하는 정책 플랫폼”이라며 “서울시가 글로벌 담론을 주도하면서 지속가능한 스마트도시의 미래를 열어 가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
2025-09-22 27면
위로