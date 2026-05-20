사우디 지원 끊기는 LIV 골프, 파산 절차 밟나

세줄 요약 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 자금 지원 중단 통보를 받은 LIV 골프가 미국에서 파산 절차를 시작한 것으로 전해졌다. 새 투자자를 찾는 동시에 시즌 종료 뒤 투어 붕괴 가능성에 대비하고 있으며, 미국 본사 이전도 검토 중이다. 사우디 PIF 지원 중단 통보

LIV 골프 미국서 파산 절차 검토

시즌 종료 뒤 존속 불투명

이미지 확대 브라이슨 디섐보(미국)가 LIV 골프 미국 워싱턴 D.C. 대회에서 경기하는 모습. 닫기 이미지 확대 보기 브라이슨 디섐보(미국)가 LIV 골프 미국 워싱턴 D.C. 대회에서 경기하는 모습.

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사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 자금 지원 중단 결정을 통보받은 LIV 골프가 미국에서 파산 절차를 시작했다고 블룸버그가 20일(한국시간) 보도했다.블룸버그는 “LIV 골프가 새 자금 투자자들을 찾는 등 여러 가지 방법을 모색하고 있지만, 오는 8월 시즌이 끝날 때 투어가 무너질 가능성에 대비하고 있다”고 보도했다.LIV 골프가 더 유리한 파산 법률을 활용하기 위해 본사를 미국으로 이전하는 방안도 고려하고 있다.LIV 골프가 미국에서 파산 신청을 고려하는 것은 미국의 파산법 ‘챕터 11’ 때문이다.이 법은 기업이 파산 상태에 이르지 않고도 재정 구조를 재조정하고 운영을 계속할 기회를 제공한다.블룸버그 통신은 “이 같은 보도에 대한 LIV 골프의 입장을 확인하려고 했으나 답변을 받지 못했다”고 밝혔다.미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰던 스타 플레이어들과 거액의 계약을 맺고 2022년 6월 출범한 LIV 골프는 지금까지 40억 달러(약 6조300억원)를 투자한 것으로 알려졌다.올해에는 8월 미국 미시간주에서 열리는 대회까지 일정이 잡혔지만 이후 계획은 불투명한 상태다.