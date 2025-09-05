“프리즈 서울로 미술 시장 에너지 최고조”

방금 들어온 뉴스

“프리즈 서울로 미술 시장 에너지 최고조”

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2025-09-05 01:27
수정 2025-09-05 01:27
폭스 프리즈 CEO 기자간담회

“파트너십 강화… 시너지 일으켜”
키아프 서울과 계약 연장 밝혀
사이먼 폭스(오른쪽) 프리즈 최고경영자(CEO)
사이먼 폭스(오른쪽) 프리즈 최고경영자(CEO)


“마크 브래드퍼드 작품이 프리즈 서울 역사상 단일 최고가 기록(62억원)을 세웠습니다. 이 에너지가 한국 미술 시장 전반에 반응할 것으로 생각합니다.”

4회째 프리즈 서울을 열고 있는 사이먼 폭스 프리즈 최고경영자(CEO)는 4일 서울 강남구 코엑스에서 기자들과 만나 전날 개막한 프리즈 서울에 대해 “에너지가 어느 때보다 고조됐다”고 말했다. 또 “전 세계적으로 미술 시장이 어려운 것은 맞지만 아트페어가 할 수 있는 역할은 에너지가 생겨날 기회를 만들고 이해 관계자들을 한데 모으는 것”이라며 “그런 면에서 올해 상황을 기쁘게 생각한다”고 덧붙였다.

개막식을 찾은 김혜경 여사에 대해서도 언급했다. 폭스 CEO는 “김 여사가 방문해 매우 영광스러웠다”며 “(김 여사가) 작품을 즐기고 있다는 걸 느낄 수 있었고, 한국 미술 시장에 대한 애정을 확인할 수 있었다”고 말했다. 2022년부터 5년 계약을 맺고 시작한 프리즈 서울의 연장 의사도 밝혔다. 프리즈는 서울에 입성하면서 한국화랑협회가 주관하는 키아프 서울과 공동 개최 형식으로 운영되고 있다. 그는 “(키아프 서울과) 파트너십이 지속 강화되고 있다”며 “﻿두 페어가 한 번에 열리니까 ‘아트위크’ 개념이 생기고 시너지를 일으킨다”고 평가했다. ﻿

윤수경 기자
2025-09-05 32면
