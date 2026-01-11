유재석 안은 ‘꽃다발’에 “상처받았다”… 정식으로 불만 제기한 화훼협회 왜?

이미지 확대 30일 서울 마포구 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 대상을 받은 유재석이 손에 ‘레고 꽃다발’을 들고 수상 소감을 말하고 있다. 2025.12.30 MBC 제공 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 마포구 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 대상을 받은 유재석이 손에 ‘레고 꽃다발’을 들고 수상 소감을 말하고 있다. 2025.12.30 MBC 제공

지난 연말 일부 방송사 시상식에서 축하용 꽃다발로 생화가 아닌 장난감 꽃다발이 사용된 것과 관련, 화훼업계에서 반발하는 목소리가 나왔다.10일 전국 화원 단체인 한국화원협회에 따르면 협회는 최근 입장문을 내고 “장난감 꽃다발 사용은 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 화훼농가와 화원 종사자들에게 또 다른 상처를 줬다”고 밝혔다.지난해 12월 29일 서울 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상 시상식’에서는 대상을 받은 유재석을 포함해 수상자 전원에게 ‘레고 꽃다발’이 전달됐다. 시상식 무대와 좌석 곳곳도 블록 장식으로 꾸며졌다.해당 시상식은 ‘MBC 방송연예대상’ 30주년을 맞아 ‘MBC 원더랜드’를 콘셉트로 기획됐다. 다이나믹랜드, 어드벤처랜드, 판타지랜드, 레전드랜드 등 테마파크형 무대 구성과 관람차 모양 트로피, 블록 꽃다발 등 콘셉트를 반영한 색다른 연출이 눈길을 끌었다.화훼협회는 “자칫 생화 꽃다발이 비효율적이고 단점이 많은 것처럼 인식되게 할 우려가 있다”고 지적했다.이어 “국내 화훼산업에는 2만여곳의 화원 소상공인과 다수의 화훼농가가 종사하고 있어 생화 소비는 이들의 생계와 직결된 문제”라며 “정부 또한 ‘화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률’을 통해 화훼 소비 촉진과 꽃 생활화 문화 확산을 정책적으로 지원하는 상황에, 대중적 영향력이 큰 방송 프로그램에서 장난감 꽃을 사용한 것은 이같은 정책적 노력에 찬물을 끼얹는 행위가 될 수 있다”고 비판했다.협회는 이같은 입장을 화훼산업 주무부처인 농림축산식품부에도 전달할 예정이다.