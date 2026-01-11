또 왕즈이?, 또 안세영!…새해 첫 우승컵으로 시즌 시작

이미지 확대 안세영이 11일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 말레이시아오픈 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 우승한 뒤 포효하고 있다. 쿠알라룸푸르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 11일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 말레이시아오픈 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 우승한 뒤 포효하고 있다. 쿠알라룸푸르 AFP 연합뉴스

배드민턴 여자 단식 세계 2위 왕즈이(26·중국)의 지긋지긋한 ‘공안증’이 2026년에도 이어졌다. 1위 안세영(24·삼성생명)은 이번에도 왕즈이를 꺾으며 새 시즌을 우승으로 시작했다.안세영은 11일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 악시아타 아레나에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 말레이시아오픈(슈퍼1000) 여자 단식 결승에서 왕즈위를 2-0(21-15 24-22)으로 제압하고 우승컵을 들어 올렸다. 안세영은 말레이시아오픈 3연패를 달성했고, 지난해 안세영을 상대로 8전 전패했던 왕즈이는 새해에도 안세영의 벽을 넘지 못했다.이날도 1게임 초반은 불안했다. 안세영은 전날 준결승전에서 ‘숙적’ 천위페이(4위·중국)가 컨디션 난조로 기권하며 체력을 아꼈지만, 1게임 초반 5연속 실점하며 1-6으로 끌려갔다. 다만 10-11로 인터벌(중간 휴식)이 주어진 이후부터는 ‘안세영 타임’이 시작됐다. 맹공을 퍼부은 안세영은 순식간에 7연속 득점하며 17-11로 달아났고, 기세를 몰아 1게임을 따냈다.2게임은 팽팽한 공방이 이어지면서 22-22 듀스 접전으로 흘렀다. 올 시즌 첫 우승의 9부 능선에 오른 안세영이 왕즈이의 실책으로 23-22로 앞섰고, 이어진 공격을 성공시키면서 안세영이 포효했다.