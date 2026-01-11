○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로 [포착]

이미지 확대 대형 할인점에서 구매한 아몬드 우유 제품에서 정체불명의 검은 물체를 발견했다는 한 호주 여성의 주장이 나와 논란이 일고 있다. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대형 할인점에서 구매한 아몬드 우유 제품에서 정체불명의 검은 물체를 발견했다는 한 호주 여성의 주장이 나와 논란이 일고 있다. 틱톡 캡처

대형 할인점에서 구매한 아몬드 우유 제품에서 정체불명의 검은 물체를 발견했다는 한 호주 여성의 주장이 나와 논란이 일고 있다.11일(현지시간) 미 뉴욕포스트에 따르면 호주에 살고 있는 로렌은 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 대형 할인점에서 구매한 아몬드 우유 제품에서 검은 물체를 발견했다고 주장했다.로렌이 공개한 영상에는 제품 내부에서 나온 검은색 덩어리가 포크에 들려 있는 모습이 담겼다. 그는 “어제 이 우유를 마셨다는 게 믿기지 않는다”며 충격을 금치 못했다.로렌은 “우유 팩을 완전히 가위로 잘라 내부를 확인하자 바닥 부분에서 처음 발견된 것보다 훨씬 큰 검은색 이물질이 추가로 발견됐다”고 주장했다.해당 영상은 틱톡 등 SNS에서 빠르게 확산하며 많은 관심을 모았다. 누리꾼들은 “죽은 박쥐나 쥐인 줄 알았다”, “나도 같은 제품이 집에 있는데 무서워서 못 마시겠다” 등의 반응을 보였다.로렌은 한 매체와의 인터뷰에서 “처음에는 죽은 쥐처럼 보였으나, 남편과 확인해 본 결과 일종의 곰팡이 덩어리인 것으로 판단했다”고 밝혔다. 로렌은 덩어리를 발견한 직후 매장을 찾아 정식으로 항의한 것으로 알려졌다.논란이 확산하자 해당 제품을 판매한 대형 할인점 측은 성명을 통해 “현재 해당 고객과 접촉하여 구체적인 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.이어 “제품의 밀봉 상태가 손상될 경우 산소가 유입돼 곰팡이가 번식할 가능성이 있다. 불만 사항이 있는 고객은 고객 센터를 통해 직접 의견을 전달해 달라”라고 덧붙였다.유통업계 관계자들은 종이 팩 제품의 경우 유통 과정에서 미세한 틈이 생기면 내부 내용물이 변질할 수 있다며 주의를 당부했다.