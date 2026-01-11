[서울데이터랩]1월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-11 13:44
수정 2026-01-11 13:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 1억 3205만원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2637조 6971억원이다. 24시간 동안 0.12% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.04%를 기록하고 있다. 거래량은 17조 4431억원이다. 이더리움(ETH)은 450만 7426원에 거래 중이며, 시가총액은 544조 226억원이다. 24시간 동안 0.31% 상승했고, 1시간 등락률은 0.12%이다. 거래량은 9조 6794억원에 달한다. 비앤비(BNB)는 현재 132만 7979원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 182조 9078억원이다. 24시간 동안 0.61% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.25%이다. 거래량은 2조 7472억원이다.



한편, 솔라나(SOL)는 19만 8349원에 거래되며, 24시간 동안 0.03% 상승했다. 시가총액은 111조 9841억원이다. 같은 시각, 트론(TRX)은 436원으로, 24시간 동안 0.59% 상승했다. 거래량은 7850억 5832만원이다. 도지코인(DOGE)은 202원에 거래되며, 24시간 동안 -0.82% 하락했다. 거래량은 7316억 5025만원이다.

같은 시각, 에이다(ADA)는 568원에 거래되며, 24시간 동안 0.39% 상승했다. 거래량은 3636억 2516만원이다. 비트코인 캐시(BCH)는 94만 4864원으로 24시간 동안 2.49% 상승했다. 거래량은 3600억 8296만원이다. 체인링크(LINK)는 1만 9263원에 거래되며, 24시간 동안 0.82% 상승했다. 거래량은 2799억 5029만원이다.

한편, 모네로(XMR)는 70만 3191원으로 24시간 동안 7.31% 상승했다. 거래량은 1412억 1368만원이다. 레오(LEO)는 1만 3208원에 거래되며, 24시간 동안 0.22% 상승했다. 거래량은 8억 146만원이다. 같은 시각, 하이퍼리퀴드(HLQ)는 3만 5223원으로, 24시간 동안 -0.54% 하락했다. 거래량은 1407억 2146만원이다.

스텔라루멘(XLM)은 331원에 거래되며, 24시간 동안 0.23% 상승했다. 거래량은 1140억 697만원이다. 수이(SUI)는 2623원으로 24시간 동안 0.34% 상승했다. 거래량은 5830억 1365만원이다. 라이트코인(LTC)은 11만 8954원에 거래되며, 24시간 동안 0.73% 상승했다. 거래량은 3107억 2952만원이다. 지캐시(ZEC)는 54만 9554원으로 24시간 동안 -3.86% 하락했다. 거래량은 9581억 3017만원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 혼조세를 보이고 있다. 상승과 하락을 반복하는 시장 상황 속에서 투자자들은 신중한 접근이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
