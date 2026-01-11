삼성家서 처음으로…‘美시민권 포기’ 이재용 장남, 해군 5전단 배치

삼성家서 처음으로…‘美시민권 포기’ 이재용 장남, 해군 5전단 배치

윤예림 기자
입력 2026-01-11 14:21
수정 2026-01-11 14:21
이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 28일 오후 경남 창원 진해구 해군사관학교에서 열린 139기 해군, 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 가족들을 발견하자 경례를 하고 있다. 2025.11.28 공동취재
이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 28일 오후 경남 창원 진해구 해군사관학교에서 열린 139기 해군, 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 가족들을 발견하자 경례를 하고 있다. 2025.11.28 공동취재


이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위가 해군 제5기뢰상륙전단에 배치됐다.

11일 해군에 따르면 이 소위는 해군 5전단 내 정보작전참모실에 배치돼 통역 장교로서 임무를 수행할 예정이다. 5전단은 해군작전사령부의 직할 핵심 전단으로 기뢰전·상륙전 수행을 전문으로 한다.

이 소위는 외국군과의 연합 작전 시 지휘관 사이 통역 및 정보 번역 등을 담당할 예정이다.

이 소위는 지난해 9월 해군 장교 후보생으로 해군사관학교에 입교한 뒤 같은 해 11월 말 소위로 임관했다. 총 36개월의 의무복무 기간을 마친 뒤 2028년 11월 30일 전역할 예정이다.

미국에서 태어나 한·미 복수 국적을 가졌던 이 소위는 해군 장교로 병역 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기하고 입대했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다.

이미지 확대
28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 2025.11.28 공동취재
28일 오후 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 2025.11.28 공동취재


삼성가에서 장교가 나온 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난해 11월 28일 경남 창원시 해군사관학교 연병장에서 열린 ‘제139기 해군·해병대 사관후보생 임관식’에는 이 회장이 직접 찾아 계급장을 달아주기도 했다.
윤예림 기자
