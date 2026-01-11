삼성家서 처음으로…‘美시민권 포기’ 이재용 장남, 해군 5전단 배치

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 28일 오후 경남 창원 진해구 해군사관학교에서 열린 139기 해군, 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 가족들을 발견하자 경례를 하고 있다. 2025.11.28 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨가 28일 오후 경남 창원 진해구 해군사관학교에서 열린 139기 해군, 해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 가족들을 발견하자 경례를 하고 있다. 2025.11.28 공동취재

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위가 해군 제5기뢰상륙전단에 배치됐다.11일 해군에 따르면 이 소위는 해군 5전단 내 정보작전참모실에 배치돼 통역 장교로서 임무를 수행할 예정이다. 5전단은 해군작전사령부의 직할 핵심 전단으로 기뢰전·상륙전 수행을 전문으로 한다.이 소위는 외국군과의 연합 작전 시 지휘관 사이 통역 및 정보 번역 등을 담당할 예정이다.이 소위는 지난해 9월 해군 장교 후보생으로 해군사관학교에 입교한 뒤 같은 해 11월 말 소위로 임관했다. 총 36개월의 의무복무 기간을 마친 뒤 2028년 11월 30일 전역할 예정이다.미국에서 태어나 한·미 복수 국적을 가졌던 이 소위는 해군 장교로 병역 의무를 이행하기 위해 미국 시민권을 포기하고 입대했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다.삼성가에서 장교가 나온 것은 이번이 처음이다. 앞서 지난해 11월 28일 경남 창원시 해군사관학교 연병장에서 열린 ‘제139기 해군·해병대 사관후보생 임관식’에는 이 회장이 직접 찾아 계급장을 달아주기도 했다.