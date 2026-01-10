강풍에 간판 떨어져…깔린 20대 행인 사망

이미지 확대 경기 전역에 강풍주의보가 내려진 10일 의정부에서 강한 바람에 떨어진 간판에 깔린 행인이 숨지는 사고가 발생했다. 2026.1.10 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 경기 전역에 강풍주의보가 내려진 10일 의정부에서 강한 바람에 떨어진 간판에 깔린 행인이 숨지는 사고가 발생했다. 2026.1.10 연합뉴스(독자 제공)

경기 전역에 강풍주의보가 내려진 10일 의정부에서 강한 바람에 떨어진 간판에 깔린 행인이 숨지는 사고가 발생했다.경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 21분쯤 경기 의정부시 호원동에서 가로 15m, 세로 2m 정도 크기의 간판이 떨어졌다.이 사고로 길을 가던 20대 남성 A씨가 간판에 깔렸다.신고받고 출동한 119 대원들이 무너진 간판 잔해 아래에서 A씨를 발견했지만, 이미 숨진 상태였다.사고 당시 의정부시에서는 순간최대풍속 초속 약 9ｍ의 강한 바람이 불었던 것으로 당국은 보고 있다.A씨는 해당 건물이나 가게와 관련이 없고, 단순히 길을 걷다 변을 당한 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 목격자 등을 상대로 사고 원인을 조사하고 있다.