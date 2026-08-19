배우 신하균과 함께하는 영화음악… 제주서 ‘올레 시네마’ 시즌2 무대 달군다

9월 12일 제주문예회관 대극장

전국장애인체전 기념 음악회, 전석 무료

이미지 확대 제주도 문화예술진흥원은 제46회 전국장애인체육대회 개최를 기념해 오는 9월 12일 오후 5시 제주문예회관 대극장에서 기획공연 ‘올레 시네마 in 제주 시즌 2’를 선보인다. 제주도 문화예술진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도 문화예술진흥원은 제46회 전국장애인체육대회 개최를 기념해 오는 9월 12일 오후 5시 제주문예회관 대극장에서 기획공연 ‘올레 시네마 in 제주 시즌 2’를 선보인다. 제주도 문화예술진흥원 제공

세줄 요약 제주도 문화예술진흥원이 전국장애인체육대회 개최를 기념해 9월 12일 제주문예회관에서 ‘올레 시네마 in 제주 시즌 2’를 열었다. 신하균과 성악가, 오케스트라가 영화음악과 클래식을 함께 들려주고, 수어통역도 제공했다. 제주문예회관서 ‘올레 시네마 in 제주 시즌 2’ 개최

신하균·성악가·오케스트라 참여한 영화음악 공연

전국장애인체육대회 기념, 전석 무료·수어통역 제공

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배우 신하균과 정상급 성악가, 오케스트라가 제주에서 영화음악과 클래식의 향연을 펼친다.제주도 문화예술진흥원은 제46회 전국장애인체육대회 개최를 기념해 오는 9월 12일 오후 5시 제주문예회관 대극장에서 기획공연 ‘올레 시네마 in 제주 시즌 2’를 선보인다고 19일 밝혔다.이번 공연은 영화음악에 성악과 오케스트라를 더한 종합 음악회로 꾸며진다. 배우 신하균을 비롯해 강정아 예술감독, 최영선 지휘자, 이지수 음악감독, 김형석 연출가가 참여하며 테너 류정필, 소프라노 김수지, 바리톤 김영도 등 성악가와 보컬 앙상블, 제주프라임필하모닉오케스트라가 무대에 오른다.1부에서는 영화 ‘나의 특별한 형제’의 주요 테마곡을 오케스트라 연주로 들려준다. ‘형제의 시간’, ‘우리가 세상으로 나가는 법’, ‘동행’ 등 영화 속 감동을 담은 음악이 풍성한 선율로 재현된다.2부는 대중에게 친숙한 명곡들로 채워진다. ‘Je Te Veux(난 당신을 원해요)’, ‘단발머리’, ‘나 그대에게 모두 드리리’, ‘베사메무쵸’, ‘사랑의 찬가’ 등을 성악과 보컬 협연으로 선보인다.특히 전국장애인체육대회 기념 공연의 취지를 살려 수어통역도 제공된다.공연은 전석 무료이며, 예매는 19일 오후 2시부터 문화예술진흥원 예매시스템에서 시작됐다. 자세한 내용은 제주도 문화예술진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.이희진 도 문화예술진흥원장은 “전국장애인체육대회의 성공적인 개최를 기원하고 도민들에게 감동과 힐링의 시간을 제공하고자 마련한 공연”이라며 “영화음악과 클래식이 함께하는 특별한 무대에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.