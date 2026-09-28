HLB 상한가 질주… 코스닥 시총 상위주 혼조세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주는 HLB의 상한가 급등 속에 상승과 하락이 엇갈렸다. 알테오젠과 에코프로, 에코프로비엠은 올랐고 레인보우로보틱스는 내렸다. 반도체와 로봇주는 종목별 차별화가 뚜렷했다. HLB 상한가 급등, 코스닥 상위주 분위기 주도

2차전지·일부 바이오 강세, 종목별 온도차 확대

반도체 장비·로봇주 차익 실현 속 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

28일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 상승과 하락이 엇갈리는 혼조세를 보이고 있다. 바이오와 2차전지 일부 종목이 지수를 떠받치는 반면, 반도체 장비·소부장과 로봇주 일부에는 차익 실현 매물이 출회되는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 25만4500원으로 전일 대비 1.8% 상승했다. 에코프로(086520)는 8만1200원으로 1.37%, 에코프로비엠(247540)은 10만7700원으로 2.57% 각각 오르며 2차전지 대형주의 상대적 강세가 이어졌다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 42만4500원으로 1.96% 내렸고, 주성엔지니어링(036930)은 21만1500원으로 0.95% 상승에 그쳤다.이날 장중 가장 두드러진 종목은 HLB(028300)다. HLB는 3만9700원으로 전일 대비 29.95% 급등하며 상한가에 올랐다. 시가총액은 5조2880억원 수준으로 불어나며 상위권 내 존재감을 키웠다. 반면 삼천당제약(000250)은 0.72% 하락한 16만4500원, 펩트론(087010)은 2.54% 내린 14만1800원, 파마리서치(214450)는 0.16% 밀린 32만2000원으로 바이오 내에서도 종목별 온도차가 뚜렷했다.반도체 관련주는 종목별로 방향이 갈렸다. HPSP(403870)는 5만6200원으로 1.26% 상승했고 피에스케이홀딩스(031980)는 17만1300원으로 4.96% 뛰었다. 반면 원익IPS(240810)는 12만6300원으로 5.53% 급락했고, ISC(095340)는 20만4500원으로 3.76%, 유진테크(084370)는 15만7900원으로 3.48%, 피에스케이(319660)는 14만3200원으로 1.1% 각각 하락했다. 이오테크닉스(039030)도 47만3000원으로 1.77% 내렸다.로봇·고성장주에서는 변동성이 확대됐다. 레인보우로보틱스와 로보티즈(108490)는 각각 1.96%, 3.49% 하락했고, 파두(440110)는 8만2400원으로 0.98% 상승했다. 리노공업(058470)은 7만2400원으로 2.56% 내렸고, 심텍(222800)은 15만300원으로 0.54% 올랐다.거래 측면에서는 HPSP가 101만4454주로 비교적 활발한 거래를 보였고, 원익IPS 62만9119주, 파두 61만179주, 주성엔지니어링 48만4721주 등도 거래가 많았다. 외국인 지분율은 유진테크 36.71%, HPSP 33.76%, 리노공업 28.32%, ISC 27.95%, 파두 25.66% 등으로 나타났다.전반적으로 코스닥 시총 상위주는 HLB의 상한가가 시장 분위기를 주도하는 가운데 2차전지와 일부 바이오가 강세를 보였고, 반도체와 로봇주는 개별 실적 기대와 차익 실현이 맞물리며 종목별 차별화 장세를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]