비트코인·이더리움 쉬어가기… 퀀트 47% 급등 순환매 장세

세줄 요약 암호화폐 시장에서 비트코인과 이더리움은 약세를 보이며 쉬어갔다. 반면 퀀트는 47% 급등했고 수이, 니어프로토콜, 온도 파이낸스도 강세를 보여 거래대금 상위권 자금이 개별 알트코인으로 빠르게 이동하는 순환매 흐름이 뚜렷했다. 비트코인·이더리움, 단기 약세 속 숨 고르기

퀀트 47% 급등, 수이·니어·온도 강세

대형주보다 알트코인으로 자금 이동 확대

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28일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 대장주 비트코인과 이더리움이 나란히 약세를 보이며 숨 고르기 양상을 나타냈다. 다만 거래대금 상위 종목군에서는 퀀트, 수이, 니어프로토콜, 온도 파이낸스 등 일부 알트코인이 두드러진 상승 흐름을 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다.거래량 1위는 비트코인이다. 비트코인은 24시간 거래량 33조 9723억, 현재가 1억 1314만원을 기록했다. 1시간 등락률은 -0.04%, 24시간 등락률은 -1.27%였지만, 최근 1주일 기준으로는 2.62% 상승해 비교적 견조한 흐름을 유지했다. 시가총액은 2273조 1068억으로 전체 시장 내 압도적 비중을 이어갔다.이더리움은 24시간 거래량 13조 7673억, 현재가 359만 9756원으로 집계됐다. 1시간 기준 -0.015%, 24시간 기준 -1.68%로 비트코인보다 낙폭이 다소 컸고, 1주일 기준으로도 -0.19%를 기록해 단기 박스권 조정 분위기를 보였다.거래량 상위 알트코인 가운데서는 솔라나와 리플이 각각 5조 5746억, 4조 6169억의 거래량을 나타냈다. 솔라나는 현재가 16만 2394원으로 24시간 -0.84% 하락했지만 최근 1주일 상승률은 7.65%였다. 리플은 현재가 2022원, 24시간 -1.68%를 기록했으나 1주일 기준으로는 5.19% 올랐다.이날 가장 강한 탄력을 보인 종목은 퀀트였다. 퀀트는 24시간 거래량 1조 6654억을 기록했고, 현재가는 35만 4725원으로 24시간 47.70% 급등했다. 1주일 상승률은 299.01%에 달해 단기 과열 수준의 급등세를 연출했다. 수이도 현재가 1663원, 24시간 4.99%, 1주일 29.69% 상승하며 강세를 이어갔다. 니어프로토콜 역시 현재가 7059원으로 24시간 3.56%, 1주일 18.75% 올라 거래대금 상위권에서 매수세가 유입됐다.중하위권에서는 온도 파이낸스와 펌프펀이 눈에 띄었다. 온도 파이낸스는 현재가 779원으로 24시간 8.10%, 1주일 34.46% 상승했고, 펌프펀은 현재가 6.94원으로 24시간 17.89%, 1주일 17.87% 올랐다. 월드코인과 에테나도 각각 24시간 0.51%, 0.98% 상승하며 상대적으로 선방했다.반면 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 지캐시는 현재가 211만 7552원으로 24시간 -4.59% 하락했고, 유니스왑은 -4.18%, 하이퍼리퀴드는 -4.12%, 아비트럼은 -4.41%를 기록했다. 도지코인도 24시간 -2.46%, 체인링크는 -2.03%, 에이다는 -1.46%로 약세를 보였다.시가총액 상위 종목인 비앤비는 현재가 104만 4667원으로 24시간 -0.26%에 그치며 상대적으로 방어적인 흐름을 나타냈다. 반면 아발란체는 24시간 -0.86%, 1주일 -5.16%, 하이퍼리퀴드는 1주일 -4.02%를 기록해 일부 종목에서는 중기 조정 압력도 확인됐다.종합하면 이날 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움이 쉬어가는 가운데, 거래량 상위권 자금이 특정 알트코인으로 빠르게 이동하는 순환매 장세가 전개된 것으로 풀이된다. 특히 퀀트의 급등과 수이·온도 파이낸스의 강세는 투자심리가 대형주보다 개별 재료와 변동성이 큰 종목에 집중되고 있음을 보여준다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]