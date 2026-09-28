서귀포시장에 김희찬 전 제주도관광교류국장

세줄 요약
- 김희찬 전 국장, 서귀포시장 임명
- 31년 행정 경력과 지역 이해도 강점
- 지역경제·관광·1차산업 활성화 예고
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위성곤 제주지사가 28일 신임 서귀포시장에 김희찬(오른쪽) 전 제주도 관광교류국장을 임명했다. 제주도 제공
김희찬 전 제주도 관광교류국장이 28일자로 신임 서귀포시장에 임명됐다.
김 신임 시장은 31년간 지방행정 현장을 두루 거친 행정 전문가다. 제주도 관광교류국장과 세계유산본부장, 총무과장 등을 지냈으며 서귀포시 문화관광체육국장을 역임하는 등 도정과 서귀포시의 주요 현안을 폭넓게 다뤄왔다.
제주도의회 행정시장인사청문위원회는 앞서 김 시장에 대한 인사청문을 진행한 뒤 공직 경험과 서귀포시에 대한 이해도, 문화·관광 분야 전문성, 시정 운영 의지 등을 종합적으로 검토해 ‘적합’ 의견의 인사청문 경과보고서를 채택했다.
김 시장은 앞으로 지역경제 활성화와 관광 경쟁력 강화, 1차산업 경쟁력 제고, 생활밀착형 행정서비스 개선 등에 행정력을 집중할 것으로 보인다.
김 시장은 취임과 함께 “서귀포시장은 권한을 행사하는 자리가 아니라 시민의 삶에 결과로 보답해야 하는 책임의 자리”라며 “민생을 세심하게 챙기고 문화·관광·스포츠를 통한 지역경제 활성화와 1차산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
이인식 서울시의원, ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’ 의정 공로대상 영예
서울시의회 교통위원회 이인식 의원(금천구 제1선거구·더불어민주당)이 ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’에서 ‘교통복지 지역발전 의정 공로대상’을 수상했다. 이 의원은 지난 22일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다. ‘위대한 한국인 100인 대상’은 정치·경제·사회·문화·예술·스포츠 등 각 분야에서 두드러진 활동을 펼치며 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 이 의원은 교통복지와 지역발전 분야의 의정 공로를 인정받았다. 이번 수상은 서울시의회 교통위원으로서의 활동뿐만 아니라, 금천구의회 의장 시절부터 주민 삶과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위해 뚝심 있게 발로 뛰어온 오랜 의정 경험이 깊은 밑거름이 됐다는 점에서 그 의미가 남다르다. 실제로 이 의원은 금천구의회에서 다져온 현장 중심의 감각을 바탕으로, 현재 서울시의회 교통위원회에서 교통복지 확대, 시민 이동권 보장, 지역 교통환경 개선 등 시민 생활과 직결된 핵심 정책들을 꼼꼼히 챙겨나가고 있다. 이 의원은 “이번 수상은 지역 주민들과 늘 현장에서 호흡하며 답을 찾고자 했던 그간의 노력에 대한 따뜻한 격려라 생각한다”며, “금천에서 쌓아
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이어 “시민의 목소리를 가까이에서 듣고 현장에서 답을 찾는 행정을 펼치겠다”고 강조했다.
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