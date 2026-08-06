국립발레단 신임 단장에 김주원 전 발레단 수석무용수

세줄 요약 국립발레단 신임 단장 겸 예술감독에 김주원 전 수석무용수가 임명됐다. 러시아 볼쇼이발레학교 출신인 그는 국립발레단 수석무용수와 브누아 드 라 당스 수상 경력을 지녔고, 연극·뮤지컬·제작까지 활동 폭을 넓혀 왔다. 국립발레단 신임 단장에 김주원 임명

수석무용수·수상 경력 갖춘 발레계 대표

공석 4개월 끝, 현장형 리더 기대

최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 김주원 국립발레단 신임 단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여한 뒤 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 김주원 국립발레단 신임 단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여한 뒤 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국립발레단 ‘로미오와 줄리엣’의 한 장면. 국립발레단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립발레단 ‘로미오와 줄리엣’의 한 장면. 국립발레단 제공

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국립발레단 신임 단장 겸 예술감독에 김주원(49) 대한민국발레축제 예술감독이 6일 임명됐다.러시아 볼쇼이발레학교를 졸업한 김 신임 단장은 1998년 국립발레단에 수석무용수로 입단했다. 2006년 무용계 최고 권위를 가진 ‘브누아 드 라 당스’의 최고 여성 무용수상을 받은 그는 최태지 전 단장 재임 시절 김지영(경희대 무용과 교수)·이영철(국립발레단 발레마스터)·김현웅(한국예술종합학교 무용원 교수)·이동훈(전 수석무용수)과 함께 한국 발레의 전성기를 이끈 대표적인 발레 무용수로 손꼽힌다.2012년 국립발레단을 떠난 뒤 연극, 뮤지컬 등 경계를 넘어 무대에 섰고 공연 연출과 제작 등 새로운 시도를 이어갔다. 2024년부터 부산오페라하우스 발레단 예술감독과 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표로 위촉돼 지역 발레 대중화에도 역할을 했다.국립발레단 단장직은 지난 4월 강수진 단장이 퇴임한 후 후임 임명이 지연되면서 4개월간 공석 상태였다. 그 사이 여러 하마평이 오가면서 무용단 운영 경험이 없는 학계 인사가 내정됐다는 소문이 돌자 국립발레단 무용수와 직원들은 이를 반대하는 입장문을 내는 일도 있었다. 입장문에서 단원들은 “무대 현장을 알고, 발레의 예술적 가치와 단원들의 삶을 이해하는 전문적인 리더십이 절실하게 필요하다”면서 “발레단 운영에 대한 이해와 예술적 전문성을 최우선 기준으로 삼아달라”고 요청했다.이날 최휘영 문체부 장관은 김 신임 단장에게 임명장을 수여하면서 “오랜 기간 국립발레단에서 수석무용수로 활동하며 우리나라 발레와 함께 성장해 온 예술인으로서, 현장 경험과 교육, 예술행정의 전문성을 두루 갖춘 적임자”라며 “국립발레단이 국민에게 더욱 사랑받는 국립예술단체로 자리매김하고 발레의 저변 확대와 국제경쟁력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.김 신임 단장 임기는 2029년 8월까지 3년이다.