상반기 공연시장 8000억 돌파…연극 두 배 뛰고 뮤지컬은 뒷걸음

세줄 요약 올해 상반기 공연시장이 티켓판매액 8094억원을 기록하며 5년 연속 성장했다. 연극은 대극장 흥행작을 앞세워 판매액이 두 배 넘게 늘었고, 대중음악은 전체의 55.9%를 차지했다. 반면 뮤지컬과 국악은 감소했고, 지역별로는 부산 등 비수도권이 약진했다. 상반기 공연시장 판매액 8094억원 돌파

연극 판매액 두 배 급증, 대중음악 절반 차지

뮤지컬·국악 감소, 비수도권 약진

이미지 확대 연극 ‘라이프 오브 파이’의 파이(박강현)과 벵갈 호랑이 리처드 파커. 에스앤코 제공 닫기 이미지 확대 보기 연극 ‘라이프 오브 파이’의 파이(박강현)과 벵갈 호랑이 리처드 파커. 에스앤코 제공

이미지 확대 6월 15일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 ‘티파니앤코와 함께하는 임윤찬＆카메라타 잘츠부르크’ 공연에서 피아니스트 임윤찬이 연주를 하고 있다. ⓒShin-joong Kim·목프로덕션 제공 닫기 이미지 확대 보기 6월 15일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 ‘티파니앤코와 함께하는 임윤찬＆카메라타 잘츠부르크’ 공연에서 피아니스트 임윤찬이 연주를 하고 있다. ⓒShin-joong Kim·목프로덕션 제공

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올해 상반기 공연시장이 티켓 판매액 8000억원 선을 넘어서며 5년 연속 성장세를 이어갔다. 예술경영지원센터는 31일 공연예술통합전산망(KOPIS)의 1~6월 예매 데이터를 분석한 ‘2026년 상반기 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서’를 발간했다.상반기 공연은 1만 658건, 공연 회차는 6만 4423회, 티켓 예매 1141만여 매, 티켓 판매액은 8094억 5437만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 각각 7.8%, 3.7%, 6.3%, 8.9% 늘었다. 티켓 1매당 평균 판매액은 7만 963원으로 1748원 올랐다. 대중예술을 제외한 공연예술 분야도 공연 7964건, 판매액 3507억원으로 모든 지표가 늘었다.가장 눈에 띄는 것은 연극이다. 티켓 판매액이 758억 9625만원으로 105.0% 증가해 두 배를 넘어섰고, 예매 수도 26.6% 늘었다. ‘센과 치히로의 행방불명 오리지널 투어’, ‘라이프 오브 파이’, ‘바냐 삼촌’ 등 1000석 이상 대극장 무대가 성장을 이끌었다.대극장 연극 판매액은 378억 8143만원으로 지난해(46억 6966만원)의 8배를 넘겼다. 유료 예매 비율도 87.5%로 1.7% 포인트 올라 실구매 관객이 성장을 뒷받침했음을 보여준다. 다만 상위 10개 작품이 연극 전체 판매액의 56.6%를 차지해 흥행작 쏠림은 과제로 남았다.클래식과 대중음악의 강세도 여전했다. 서양음악은 공연 회차가 5.8% 줄었는데도 예매 수 12.2%, 판매액 11.8%가 늘었고, 기악이 15.6% 증가하며 성장을 견인했다. 대중음악은 2212건이 열려 4526억 5398만 원을 벌어들이며 전체 시장의 55.9%를 차지했다. 방탄소년단(BTS), 박효신, 임영웅 등 대형 스타의 공연이 흥행을 주도했다.반면 뮤지컬은 공연 건수가 13.1% 늘었으나 판매액은 6.1% 감소했다. 흥행작 감소와 높은 관람권 가격이 원인으로 지목됐다. 한국음악(국악)도 성악과 기악이 나란히 줄며 판매액이 7.5% 줄었다. 무용은 판매액이 17.9% 떨어져 낙폭이 가장 컸지만, 발레 분야는 모든 지표가 증가하며 홀로 웃었다.지역별로는 수도권이 판매액의 81.0%를 차지했으나 비중은 4.4% 포인트 낮아졌고, 부산이 판매액 147.9% 증가를 기록하는 등 비수도권의 약진이 두드러졌다. 상위 10개 공연의 판매액 비중도 21.2%로 지난해보다 4.0% 포인트 떨어져 지역 쏠림은 완화하는 흐름을 보였다.