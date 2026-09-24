선수단 불만 폭발하는데…조직위는 “일본답게 신속 대응” 고구마 답변

세줄 요약 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위가 숙박·수송·훈련 환경 부실 논란에 “대회에 지장을 줄 정도는 아니다”라고 반박했다. 그러나 한국·베트남·태국 등 선수단은 버스 지연, 잘못된 이동, 숙소 문제를 겪으며 불만을 쏟아냈고, 유승민 회장도 최악의 운영이라고 비판했다. 조직위, 숙박·수송 부실 논란에 대회 지장 없다 반박

한국·베트남·태국 선수단, 셔틀·숙소 문제로 불만 폭발

유승민 회장, 국제종합대회 중 최악 운영이라 비판

이미지 확대 공항으로 떠나는 날 셔틀버스가 오지 않아 지친 모습의 한국 농구 대표팀의 모습. 여준석 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 공항으로 떠나는 날 셔틀버스가 오지 않아 지친 모습의 한국 농구 대표팀의 모습. 여준석 인스타그램

이미지 확대 짐 끌고 걸어서 배정된 호텔로 이동하는 베트남 여자 배구 대표팀. 베트남 배구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 짐 끌고 걸어서 배정된 호텔로 이동하는 베트남 여자 배구 대표팀. 베트남 배구협회 제공

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2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 숙박·수송·생활 및 훈련 환경 등에서 쏟아지는 부실 운영 지적을 두고 “대회에 지장을 줄 정도는 아니다”라고 맞섰다. 자국에서도 “국제 망신”, “아시아에 대한 민폐” 비판이 나옴에도 정작 조직위는 사태의 원인을 각국 선수 탓으로 돌렸다.마쓰오 유타 조직위 숙박 담당 부국장은 24일 일본 나고야 메인 프레스센터에서 열린 브리핑에서 각국 선수단이 제기하는 대회 운영 문제에 관해 답변했다.그는 “각국 선수단의 목소리를 진지하게 받아들이고 있으며 이에 대응하고 있다”면서 “각 선수단의 요구에 맞춰 유연하게 대응할 수 있는 체계를 제대로 갖추고 대회를 운영하고 있다”고 주장했다. 농구 등 신장이 큰 선수들이 눕기에 침대가 짧다는 지적에 관해서는 “체격이 큰 선수들이 있다는 점은 인식하고 있었다. 당초 설계 단계부터 많은 의견을 받아 반영했으며 각 침대에는 오토만이라는 길이 연장 장치를 배치했다”고 답변했다.반복되는 수송 문제에 관해서는 선수단 탓으로 돌렸다. 마쓰오 부국장은 “각국 선수단의 요구가 다르다. 일부 선수단은 밤늦게 셔틀 운영 변경을 요청해서 혼선을 빚고 있다”라면서 “선수단의 국적이나 관습에 따라 우리의 예상과 다른 상황이 발생하고 있는데 우리는 일본답게 신속한 대응을 하고 있다”고 주장했다.아울러 “차량 배차가 어려운 상황이 발생하면 이를 잘 안내하고 있다”며 “버스를 배차했으나 선수들이 나오지 않은 경우도 곳곳에서 있었다”고 항변했다.그러나 실제 현장에서 반복되는 수송 사고는 조직위 입장과는 거리가 있다. 한국 남자 농구 대표팀은 일본과 결승을 앞두고 셔틀버스가 오지 않아 결국 오전 훈련을 포기한 채 저녁 결승전에 곧바로 임해야 했다. 한국 축구 대표팀은 셔틀버스 기사의 착오로 축구 경기장이 아닌 야구장으로 이동하는 바람에 훈련에 차질을 빚었다. 경기 이튿날에는 버스가 배차되지 않아 오전 회복 훈련도 늦어졌다.야구 대표팀은 셔틀버스 배정이 원활하게 되지 않자 한국야구위원회(KBO)가 자체 비용을 들여 외부 셔틀버스를 확보했다.베트남 여자 배구대표팀은 입국 첫날 셔틀버스가 엉뚱한 호텔에 내려줘 선수단이 무거운 짐을 끌고 숙소까지 도보로 이동하는 상황이 벌어졌다.태국 선수단도 강한 불만을 나타냈다. 태국 올림픽위원회 찰릿랏 찬드루벡사 부사무총장은 이날 AFP와 인터뷰에서 “처음부터 지금까지 문제가 계속되고 있다”며 “크루즈선과 호텔 객실 수는 실제 선수단 규모와 맞지 않는다. 우리는 직접 대체 숙소를 찾아 문제를 해결하고 있고 식사도 따로 해결하고 있다. 모두 우리가 비용을 지불하고 있다”고 말했다.대회 현장을 찾은 유승민 대한체육회장도 “그동안 다녔던 국제종합대회에서 최악의 운영”이라고 강도 높게 비판했다.