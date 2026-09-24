서울까지 검은 연기 확산…인천 화장품 공장 화재 16시간 만 진화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

서울까지 검은 연기 확산…인천 화장품 공장 화재 16시간 만 진화

송현주 기자
송현주 기자
입력 2026-09-24 15:06
수정 2026-09-24 15:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 인천 검단구 화장품 공장 대형 화재 진화
  • 검은 연기 서울 서남권까지 확산, 신고 급증
  • 인접 공장 번짐, 건물 6개 동 이상 피해
인천 검단구 오류동 화장품 제조 공장 화재 현장. 인천소방본부·연합뉴스 제공
인천 검단구 오류동 화장품 제조 공장 화재 현장.
인천소방본부·연합뉴스 제공


인천 화장품 제조 공장에서 난 큰불이 16시간 만에 꺼졌다.

24일 인천소방본부에 따르면 소방당국은 전날 오후 9시 45분쯤 인천시 검단구 오류동 화장품 제조 공장에서 난 불을 16시간 만인 이날 오후 1시 49분쯤 완전히 진화했다.

이 불로 인명 피해는 없었으나 한때 검은 연기가 서울 서남권 관악구와 강서구 지역까지 퍼지면서 소방당국에 119 신고가 잇따라 들어왔다.

또 다른 인접 공장으로도 불이 번지면서 건물 6개 동 이상이 피해를 본 것으로 추산됐다.

소방당국은 앞서 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 ‘대응 1단계’를 발령하고 소방관 189명과 장비 100대를 현장에 투입해 불길을 잡았다.



소방당국은 현장 정리를 마치는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 예정이다.
송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 화장품 공장 화재로 인명 피해가 발생했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로