저마다의 ‘초연’…초연 100주년 오페라 ‘투란도트’가 특별한 이유

세줄 요약 예술의전당이 푸치니의 유작 투란도트를 초연 100주년 기념작으로 22~26일 전막 공연한다. 출연진은 냉혹한 공주와 무모한 왕자의 사랑을 넘어 전쟁과 복수, 평화를 향한 메시지를 강조한다. 지휘자와 연출도 현대적 해석을 더한다. 예술의전당, 투란도트 초연 100주년 기념 공연

투란도트와 칼라프, 전쟁·복수 넘어선 해석

출연진·지휘자, 현대적 의미와 무대 소감 전해

이미지 확대 로베르트 아바도(오른쪽) 국립심포니오케스트라 예술감독이 10일 서울 예술의전당에서 열린 오페라 ‘투란도트’ 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 왼쪽은 오페라 연출을 맡은 정선영 연출가. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로베르트 아바도(오른쪽) 국립심포니오케스트라 예술감독이 10일 서울 예술의전당에서 열린 오페라 ‘투란도트’ 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 왼쪽은 오페라 연출을 맡은 정선영 연출가. 연합뉴스

“이 작품의 제목이 ‘칼라프의 여정’으로 바뀌어도 좋았겠다는 생각이 들었어요. 우리 모두 말 그대로의 죽음이든, 사회 속에서의 몰락이든, 저마다의 죽음을 피해 도망다니며 살고 있잖아요. 우리 모두 칼라프의 신발을 신고 걷고 있는 건 아닐까요.”

예술의전당은 초연 100주년을 맞은 자코모 푸치니의 유작 ‘투란도트’를 오는 22~26일 오페라극장에서 전막으로 선보인다.

투란도트’는 수수께끼를 맞히지 못한 청혼자를 처형하는 냉혹한 공주와, 그에게 반해 목숨을 걸고 도전하는 왕자 칼라프의 이야기다. 칼라프의 무모함이나 증오가 사랑으로 바뀌는 결말은 납득하기 어렵다는 해석도 있지만, 아름다운 선율로 시대를 넘어 사랑받는다.

이미지 확대 오페라 ‘투란도트’ 제작·출연진이 10일 서울 예술의전당에서 열린 기자간담회에 참석해 작품 설명을 하고 있다. 왼쪽부터 정선영 연출, 로베르트 아바도 국립심포니오케스트라 음악감독, 성악가 에바 프원카(소프라노), 백석종(테너), 서선영(소프라노), 김영우(테너). 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 오페라 ‘투란도트’ 제작·출연진이 10일 서울 예술의전당에서 열린 기자간담회에 참석해 작품 설명을 하고 있다. 왼쪽부터 정선영 연출, 로베르트 아바도 국립심포니오케스트라 음악감독, 성악가 에바 프원카(소프라노), 백석종(테너), 서선영(소프라노), 김영우(테너). 뉴시스

이미지 확대 오페라 ‘투란도트’로 첫 국내 전막 무대에 서는 테너 백석종(오른쪽·칼라프 역)과 에바 프원카(투란도트 역)가 10일 서울 예술의전당에서 열린 기자간담회에 참석해 소감을 전하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 오페라 ‘투란도트’로 첫 국내 전막 무대에 서는 테너 백석종(오른쪽·칼라프 역)과 에바 프원카(투란도트 역)가 10일 서울 예술의전당에서 열린 기자간담회에 참석해 소감을 전하고 있다. 뉴시스

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오페라 ‘투란도트’의 타이틀롤을 맡은 소프라노 에바 프원카는 작품을 공주가 아닌 왕자의 이야기로 뒤집어 읽었다. 10일 서울 예술의전당 인춘아트홀에서 열린 기획 오페라 ‘투란도트’ 기자간담회에서 프원카는 “투란도트는 1차원적으로 이해하면 남자를 잡아먹는 괴물처럼 보일 수 있지만 실제로는 겹겹의 다양함을 가진 캐릭터”라면서 “자칫 단편적으로 보일 수 있는 투란도트의 어둡고 밝은 면, 강하고 약한 면을 모두 전달하겠다”고 부연했다.2014년 대구국제오페라축제와 2019년 대전예술의전당에서 이 작품을 연출한 정선영 연출은 ‘투란도트’를 “푸치니발 전쟁 종식 프로젝트”라고 했다. 그는 “겉으로는 왕자와 공주의 전설적인 사랑 이야기로 보이지만, 그 안에는 평화를 갈망하는 인류의 기원이 담겨 있다”며 “사람끼리 해하는 폭력과 갈등, 끝없이 이어지는 전쟁과 복수의 고리를 끊어내는 희망의 이야기”라고 설명했다.1차 세계대전 직후 쓰인 이 작품에서 투란도트가 구혼자들을 처형하는 것은 이방인에게 침략당해 죽은 조상에 대한 복수이며, 전쟁으로 나라를 잃은 칼라프는 그 얼어붙은 마음을 사랑으로 녹이는 인물이라는 것이다.푸치니는 3막 마지막을 완성하지 못하고 세상을 떠났다. 시녀 류의 희생과 칼라프의 입맞춤으로 투란도트가 사랑을 깨닫는 결말은 프랑코 알파노가 완성했다. 흐름이 어색하다는 이유로 결말을 각색하는 프로덕션도 있다.국립심포니오케스트라 음악감독 취임 후 첫 오페라를 지휘하는 로베르토 아바도는 “알파노 버전의 전통적인 피날레가 최고는 아니지만 최선”이라며 기존 결말을 예고했다. 그는 작품에 대해 “유럽에 국한되지 않고 전 세계적으로 통용되는, 시대를 앞서간 모던한 음악”이라고 평했다.투란도트 역에 더블 캐스팅된 소프라노 서선영은 오랜 기간 류를 연기했다가 이번에 처음 투란도트로 무대에 선다. 그는 투란도트를 “미숙하고, 전쟁에 대한 트라우마와 두려움을 안고 있는 캐릭터”라면서 “편협했던 투란도트가 사랑을 느끼는 마법 같은 순간”을 작품의 백미로 꼽았다.칼라프 역의 테너 김영우도 투란도트의 신하 핑·팡·퐁 등 조연으로 오래 이 작품에 참여해 오다 처음 극내 프로덕션 주역을 맡는다. 그는 “이 역할을 하게 되면 이렇게 연기하고 싶다는 꿈이 있었다”며 “작은 역할까지 함께 빛날 수 있는 부분을 많이 고려했다. 오늘이 마지막이라는 생각으로 공연을 준비하겠다”고 말했다.김영우와 같은 역에 캐스팅된 테너 백석종에게는 세계 무대에서 인정받은 뒤 처음 서는 국내 전막 오페라 무대다. 그는 “테너로 데뷔하고 활동하면서 가장 서고 싶었던 무대”라면서 “드라마틱한 제 목소리에 잘 맞는, 현재 제가 가장 잘 할 수 있는 역할이라고 생각하는 칼라프를 맡게 돼 설렌다”고 소감을 전했다.최근 부친상을 당한 그는 “어머니가 휠체어를 타고 무대를 보러 오신다”며 “귀국해서 사랑하는 부모님 앞, 관객 앞에서 노래할 수 있다는 점에서 세계 어떤 무대보다 특별한 무대”라고 애틋함을 드러냈다.