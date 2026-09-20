호텔신라, 베트남 하노이 ‘신라모노그램’ 새달 오픈

세줄 요약 호텔신라가 다음 달 23일 베트남 하노이 스타레이크에 ‘신라모노그램 하노이 웨스트레이크’를 개장해 해외 시장 공략을 강화한다. 도심과 공항을 잇는 요충지에 319실 규모 5성급 호텔을 조성했고, 한식당과 라운지 등 식음 시설도 갖췄다. 하노이 스타레이크에 신라모노그램 개장 예정

319실 5성급, 한식당·라운지 등 시설 구성

베트남 포함 글로벌 호텔 네트워크 확대 추진

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2026-09-21 B4면

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호텔신라가 다음 달 23일 베트남 수도 하노이에 ‘신라모노그램 하노이 웨스트레이크’를 열고 해외 시장 공략에 속도를 낸다고 20일 밝혔다.해당 호텔은 하노이 도심과 노이바이 국제공항을 연결하는 요충지이자 대표 신도시인 ‘스타레이크’ 지역에 조성된다. 이에 호텔이 비즈니스 수요를 흡수할 수 있을 것으로 기대된다. 이 지역은 정부청사 이전 계획과 외교단지 조성이 추진되고 있으며 글로벌 기업 주요 업무 시설도 인접한 곳이다.외관은 베트남 전통 계단식 논에서 영감을 받았다. 5성급 호텔로 총 319실 규모다. 기본 객실 ‘디럭스룸’과 호텔 최상층에 위치해 탁 트인 전망이 특징인 ‘시그니처 스위트룸’ 등을 갖췄다.올데이 다이닝 레스토랑과 한식당 ‘진지’를 비롯해 총 5개 식음 업장을 운영한다. 웨스트레이크 전망을 감상할 수 있는 35층 라운지도 운영한다.호텔신라는 베트남 다낭, 강릉, 중국 시안에 이어 네 번째로 ‘신라모노그램’ 브랜드를 이 사업장에 적용했으며, 글로벌 호텔 사업 네트워크를 더욱 확대할 방침이다. 업체 관계자는 “﻿하노이를 대표하는 호텔로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.