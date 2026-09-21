[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 21일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 21일

입력 2026-09-21 01:02
수정 2026-09-21 01:02
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36년생 : 갑작스러운 변화나 이동은 신중하게 결정하라.

48년생 : 앞에 나서기보다 조용히 상황을 살피는 것이 좋다.

60년생 : 주변에 베푼 친절이 집안의 기쁨으로 돌아온다.

72년생 : 충분히 검토한 투자에서 좋은 성과를 얻을 수 있다.

84년생 : 친구나 지인의 도움으로 어려운 일을 해결한다.

96년생 : 혼자 고민하지 말고 믿을 만한 사람과 상의하라.



37년생 : 약속을 어기면 신뢰를 잃을 수 있으니 반드시 지켜라.

49년생 : 성실한 태도로 주변 사람의 존경을 받는다.

61년생 : 지나친 욕심은 얻은 것까지 잃게 할 수 있다.

73년생 : 작은 실수도 반복되지 않도록 끝까지 확인하라.

85년생 : 적극적으로 움직이면 운의 흐름이 더욱 좋아진다.

97년생 : 주어진 기회를 망설이지 말고 행동으로 옮겨라.

호랑이

38년생 : 마음을 무겁게 하던 걱정이 차츰 해소된다.

50년생 : 맡은 일에 집중하면 기대 이상의 성과를 얻는다.

62년생 : 사소한 의견 차이가 다툼으로 번지지 않게 하라.

74년생 : 막혔던 일이 풀리며 생활에 활력이 생긴다.

86년생 : 오랫동안 이어진 고민이 해결될 실마리를 찾는다.

98년생 : 한 가지 목표에 집중하면 답답했던 일이 풀린다.

토끼

39년생 : 마음에 여유를 가지면 좋은 해결책이 보인다.

51년생 : 따뜻한 마음으로 사람을 대하면 좋은 운이 따른다.

63년생 : 무리한 변화보다 현재의 위치를 지키는 것이 좋다.

75년생 : 예상하지 못한 지출에 대비해 소비를 줄여라.

87년생 : 먼 여행보다 가까운 곳에서 안정을 찾는 것이 좋다.

99년생 : 새로운 장소보다 익숙한 환경에서 실력을 다져라.



40년생 : 금전 손실이 없도록 재물과 소지품을 잘 관리하라.

52년생 : 건강의 흐름이 좋아지고 몸에 활력이 생긴다.

64년생 : 지난 걱정을 내려놓고 새로운 마음으로 시작하라.

76년생 : 새로운 일과 책임으로 바쁜 하루를 보내게 된다.

88년생 : 옳지 않은 일이나 무리한 제안에는 나서지 마라.

00년생 : 새로운 활동을 시작하되 원칙과 기준을 지켜라.

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41년생 : 따뜻한 인정과 배려로 주변의 신뢰를 얻는다.

53년생 : 맡은 일은 끝까지 책임지고 마무리해야 한다.

65년생 : 친구와 쌓인 오해가 풀리고 관계가 좋아진다.

77년생 : 다른 사람에게 의지하기보다 직접 노력해야 한다.

89년생 : 지금은 서두르지 말고 알맞은 때를 기다려라.

01년생 : 친구와의 관계가 좋아지며 즐거운 일이 생긴다.



42년생 : 작은 일로 다툴 수 있으니 먼저 양보하라.

54년생 : 상황의 흐름에 맞춰 유연하게 대응해야 한다.

66년생 : 찾아온 기회를 놓치지 말고 빠르게 움직여라.

78년생 : 말실수로 구설이 생기지 않도록 언행을 조심하라.

90년생 : 친구와 의견이 다르더라도 감정적으로 맞서지 마라.

02년생 : 사소한 다툼보다 관계를 지키는 것이 중요하다.



43년생 : 먼 거리의 여행이나 무리한 이동은 피하라.

55년생 : 가까운 사람과의 시비는 한발 물러서 해결하라.

67년생 : 재물운이 좋아 실속 있는 수입을 기대할 수 있다.

79년생 : 새로운 일거리나 책임이 들어와 바빠진다.

91년생 : 실패에 좌절하지 말고 다음 성공의 밑거름으로 삼아라.

03년생 : 실수에서 배운 점을 살리면 더 좋은 결과를 얻는다.

원숭이

44년생 : 무리하지 말고 건강과 생활 리듬을 잘 관리하라.

56년생 : 기대한 결과가 나오지 않아도 쉽게 낙심하지 마라.

68년생 : 의욕이 높아지니 미뤄 둔 일을 시작하기 좋다.

80년생 : 여러 일에 손대지 말고 한 가지에 집중하라.

92년생 : 자신의 형편을 지키면 행운이 자연스럽게 찾아온다.

04년생 : 욕심을 줄이고 해야 할 공부부터 차근히 처리하라.



45년생 : 변화를 시도하기보다 안정을 유지하는 것이 좋다.

57년생 : 자리나 역할에 변화가 생길 수 있으니 준비하라.

69년생 : 성과가 더디더라도 맡은 일을 포기하지 마라.

81년생 : 큰 어려움 없이 무난하게 하루가 흘러간다.

93년생 : 복잡한 문제는 원인을 하나씩 찾아 해결하라.

05년생 : 막힌 문제도 순서대로 살피면 해결책을 찾는다.



46년생 : 무리한 행동보다 안전과 안정을 우선하라.

58년생 : 지나친 욕심을 줄이면 마음과 생활이 편안해진다.

70년생 : 주변 사람의 도움으로 어려운 문제를 해결한다.

82년생 : 뜻밖의 재물이나 선물을 받아 기쁨이 생긴다.

94년생 : 정면으로 맞서기보다 부드럽게 돌아가는 것이 좋다.

06년생 : 친구와 부딪치기보다 대화로 해결책을 찾아라.

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47년생 : 행운과 즐거운 일이 함께 찾아오는 하루다.

59년생 : 자신의 형편에 맞는 현실적인 목표를 세워라.

71년생 : 가까운 사람을 무조건 믿으면 손해를 볼 수 있다.

83년생 : 운의 흐름이 좋아 추진하는 일마다 성과가 따른다.

95년생 : 새로운 일을 크게 벌이기보다 현재를 지켜라.

07년생 : 친구의 말을 그대로 믿지 말고 직접 확인하라.
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