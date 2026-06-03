예술 부흥 꿈꾸던 ‘효명세자’… 궁중정재·현대무용으로 보다

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23~28일 무대 오르는 창극 ‘효명’

이미지 확대 서울 국립극장 뜰아래연습장에서 김수인(오른쪽)과 김우정(왼쪽)이 국립창극단 신작 ‘효명’의 한 장면을 연습하고 있다. 궁중정재(조선시대 궁중 의식에서 공연되던 무용)를 정비하고 악무(樂舞)를 창작한 효명세자를 조명한 ‘효명’에는 창극단, 국립무용단 청년단원, 현대무용단 무용수 등 60여명이 참여해 춘앵전, 가인전목단, 검기무 등 궁중무용과 현대무용을 접목한 연희를 펼친다.

국립극장 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 국립극장 뜰아래연습장에서 김수인(오른쪽)과 김우정(왼쪽)이 국립창극단 신작 ‘효명’의 한 장면을 연습하고 있다. 궁중정재(조선시대 궁중 의식에서 공연되던 무용)를 정비하고 악무(樂舞)를 창작한 효명세자를 조명한 ‘효명’에는 창극단, 국립무용단 청년단원, 현대무용단 무용수 등 60여명이 참여해 춘앵전, 가인전목단, 검기무 등 궁중무용과 현대무용을 접목한 연희를 펼친다.

국립극장 제공

세줄 요약 창극 ‘효명’은 짧은 생애의 효명세자가 궁중무용과 악무를 정비하며 꿈꾼 예술 부흥을 조명했다. 춘앵전, 첩승무, 가인전목단, 검무를 압축해 담고, 현대무용과 결합한 대작으로 23~28일 국립극장 해오름극장에서 공연했다. 효명세자 예술 철학, 창극 ‘효명’으로 재해석

춘앵전·검무 등 궁중정재 압축해 무대화

현대무용 결합한 대작, 국립극장 공연

2026-06-03 16면

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“살수의 칼은 상대방의 심장에 닿아야 하지만, 춤추는 칼은 상대방의 마음에 닿아야 한다.” 신작 창극 ‘효명’에서 효명세자가 던지는 이 대사는 그가 꿈꾼 예술의 본질을 압축한다.조선 순조의 아들로 수렴청정을 하다 20대 초반에 세상을 떠났던 효명세자(1809~1830)는 짧은 생애 동안 궁중무용의 형식을 정비하고 악무(樂舞)를 창작하며 궁중예술의 부흥을 이끌었다. 예법으로 기강을 세우고 음악으로 백성을 다스리는 예악정치(禮樂政治)를 추구했던 그가 왕위에 올랐다면 할아버지 정조의 ‘문예 군주’라는 수식을 이어받았을지도 모르겠다.오는 23~28일 서울 국립극장 해오름극장에서 공연하는 ‘효명’은 효명세자의 예술 철학을 조명한다. 유은선 국립창극단 예술감독 겸 단장은 “창경궁 춘앵전 공연에서 관람객이 사진만 찍고 가는 모습을 보며 그들을 붙잡을 콘텐츠가 필요하다고 느꼈다”며 “궁중무용을 한국 대표 문화로 보여주기 위해 효명의 서사와 창극을 접목했다”고 제작 배경을 밝혔다.작품은 효명세자가 궁중무용을 만드는 과정과 예악정치의 본령에 집중하되 상상력을 가미해 흥미를 높였다. 세자를 제거하라는 임무를 받았지만 그의 예술에 감화하는 가상인물 묘묘가 몰입도를 더하는 인물로 등장한다.극에는 순원왕후 40세 생신을 축하하며 만든 춘앵전, 노래 사이사이 대열을 바꾸며 추는 첩승무, 모란 꽃병을 두고 추는 가인전목단, 검무 계열인 공막무와 검기무 등이 등장한다. 특히 효명과 묘묘가 함께하는 공막무(검무)는 연희의 대미를 장식하는 장면으로 꼽힌다. 유 단장은 “춘앵전은 굉장히 정적으로 보이지만 움직임 하나하나에 균형감과 의미를 품고 있다”면서 “풀어낼 것이 많은 궁중무를 선별하고 압축해 작품에 담았다”고 설명했다.유 단장은 ‘효명’을 제대로 그리기 위해 역사서 ‘효명세자: 칼을 품은 춤 세도정권을 겨누다’, 소설 ‘구르미 그린 달빛’, 웹툰 ‘조선왕조실톡’ 등을 섭렵하고 직접 검무도 배웠다. 그는 궁중 정재와 연희의 토대를 다지고, 연극과 영화 대본을 집필한 이만희 작가와 임지민 연출, 유은선 단장이 대본 작업에 공동 참여해 서사와 무대 구현을 구체화했다.작창을 한 전 국립창극단 배우였던 유태평양은 “불안한 시대에 흔들릴 수밖에 없는 한 청년의 이야기를 담아내려 했다”고 전했다. 현대무용 안무가 김재덕은 궁중무의 형식과 호흡에 현대무용의 감각을 결합했다.효명 역은 창극단 소속 이광복과 김수인이, 묘묘 역은 이소연과 김우정이 맡았다. 김수인은 “효명세자가 만든 궁중음악을 배우며 ‘즐겁지만 넘치지 않고, 슬프지만 슬프지 않아야 한다’는 가르침을 받았다”며 “효명세자를 그런 인물로 표현하고 싶다”고 말했다. 이광복은 “창극 안에서 당시와 현재의 춤이 어우러지는 새로운 모습을 보여드리기 위해 노력하고 있다”고 덧붙였다.‘효명’은 창극단, 국립무용단 청년단원, 현대무용단 모던테이블까지 60여명이 무대에 오르는 대작이다. 배우와 무용수들은 최고 높이 3.4m의 경사진 무대를 오가며 화려한 궁중 연희와 긴장감 넘치는 시대의 분위기를 동시에 만들어낸다.