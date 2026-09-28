최고위 발언하는 장동혁 대표

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.9.28 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.2026.9.28 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다.