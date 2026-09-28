“버스나 모는 게 감히”…기사에 막말하고 침 뱉은 승객 [이슈픽]

세줄 요약 버스 안에서 장시간 통화하던 여성 승객이 이를 제지한 기사에게 막말을 퍼붓고, 하차 직전 버스 바닥에 침까지 뱉어 논란이 일었다. 승객들은 불편을 호소했고, 기사와의 실랑이는 목적지까지 이어졌다. 버스 안 장시간 통화 승객과 기사 실랑이 발생

제지한 기사에 막말과 사진 촬영, 침 뱉기 논란

공중도덕과 대중교통 에티켓 부족 지적 확산

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버스에서 큰 목소리로 장시간 통화하던 여성 승객이 이를 제지한 기사에게 “운전이나 하라”며 막말을 하고 하차하면서 버스 바닥에 침까지 뱉었다는 사연이 전해져 논란이 일고 있다.지난 23일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘버스 안에서 기사랑 싸우는 아줌마 영상’이라는 제목의 글과 영상이 올라왔다.제보자 A씨에 따르면 한 여성 승객은 버스에 탑승한 뒤 큰 목소리로 장시간 전화 통화를 이어갔다.A씨는 “정말 너무 시끄럽고 불쾌했지만 승객들 모두가 참는 분위기였다”며 “결국 버스 기사님이 몇 번이고 전화를 끊어달라고 했지만 여성 승객은 이를 무시했다”고 당시 상황을 전했다.결국 참다못한 기사가 “전화 좀 끊으세요”라고 목소리를 높이자 여성은 “어디다 대고 소리를 지르고 난리냐”며 맞받아쳤고 두 사람 사이에 실랑이가 벌어졌다.여성은 “대중교통에서 전화 좀 할 수 있지 않느냐. 그게 듣기 싫으면 너희가 택시를 타거나 자가용을 운전해라”고 주장한 것으로 전해졌다.이어 “버스 기사면 운전이나 할 것이지 어디다 대고 감히 손님한테 대드냐” “전화하는 사람은 자기 목소리를 모를 수도 있는데 나한테 명령하지 마라. 내가 네 종이냐” 등의 발언도 쏟아냈다고 A씨는 주장했다.여성은 또 “불쾌감을 줬으니 고객센터에 신고하겠다”며 버스 기사의 사진을 찍은 것으로 알려졌다.실랑이는 여성이 목적지에서 내릴 때까지 계속됐다. A씨에 따르면 여성은 하차 직전 버스 바닥에 침까지 뱉은 뒤 버스를 빠져나갔다.A씨는 “타인과 함께 이용하는 대중교통과 공공시설에서는 다른 사람에게 피해를 주지 않는 에티켓이 필수”라며 “전화하는 소리가 듣기 싫으면 당신들이 택시를 타라고 했는데 그냥 본인이 택시를 타는 게 맞다”고 지적했다.이어 “당신이 버스 바닥에 뱉은 침은 당신 얼굴에 뱉은 것이나 다름없다”며 “영상이 널리 알려져 본인의 잘못을 깨달았으면 좋겠다”고 덧붙였다.영상을 접한 네티즌들은 “배려와 공중도덕이 없다” “왜 다른 승객들까지 피해를 봐야 하느냐” “기사의 대응도 다소 거칠었던 것 같다” 등 다양한 반응을 보였다.한편 버스 운전기사에게 폭행을 가하는 것은 물론 욕설이나 소란 등으로 정상적인 운행을 방해할 경우 사안에 따라 업무방해나 모욕 등의 혐의가 적용될 수 있다.실제로 서울북부지법 형사8단독은 과거 버스가 자신을 지나쳐 정차했다는 이유로 기사에게 욕설을 하고 약 26분 동안 운행을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 70대 여성에게 벌금 200만원을 선고한 바 있다.