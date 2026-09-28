[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 28일 오전 네이버 증권 검색 상위 20개 종목에서는 상승 종목이 우세했다. HLB와 HLB제약은 상한가를 기록했고, 쓰리빌리언과 LG이노텍도 강세를 보였다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자우는 약세였고 거래대금은 반도체 대형주에 집중됐다. 상승 종목 14개, 하락 종목 6개 우세

HLB·HLB제약 상한가, 쓰리빌리언 강세

삼성전자·SK하이닉스 동반 약세, 거래대금 집중

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28일 오전 9시 5분 네이버 증권의 국내 증시 검색 상위 20개 종목에서는 상승 종목이 우세했다. 검색 1·2위인 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)는 동반 하락했지만 HLB(028300)와 HLB제약(047920)은 상한가를 기록했다. 삼성전자는 28만 4250원, SK하이닉스는 182만 3000원에 거래됐다.삼성전자는 전일 종가보다 0.44% 하락했다. 장중 고가는 28만 5000원, 저가는 28만 3500원이었다. SK하이닉스는 2.09% 내렸고 182만원에서 184만원 사이에서 움직였다. 검색 3위 HLB는 3만 9700원으로 29.95% 상승했다. 시가와 고가, 저가가 모두 3만 9700원이었다.상승률은 HLB제약이 30.00%로 가장 높았다. 현재가는 9620원이며 상한가로 출발해 같은 가격을 유지했다. HLB도 상한가를 기록했다. 쓰리빌리언(394800)은 23.62% 상승한 7170원으로, 장중 7010원에서 7300원 사이를 오갔다. LG이노텍(011070)은 9.35% 오른 58만 5000원이었다. 고가 59만 1000원, 저가 56만 3000원을 기록했다.하락 종목 가운데 삼성전자우(005935)의 낙폭이 2.50%로 가장 컸다. 현재가는 21만 4500원이며 장중 저가는 21만 4000원이었다. SK하이닉스가 2.09% 하락해 뒤를 이었다. SK스퀘어(402340)는 1.76% 내린 116만 9000원, 한미반도체(042700)는 1.23% 하락한 24만 500원에 거래됐다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자는 160만 1973주가 거래됐고 거래대금은 4557억 400만원이었다. SK하이닉스는 29만 6482주, 5415억 6200만원으로 상위 20개 종목 중 거래대금이 가장 많았다. 삼성전자우도 71만 2623주, 1538억 9300만원을 기록했다. 반면 검색 3위 HLB의 거래량은 18만 7266주, 거래대금은 74억 3400만원이었다.검색 상위 20개 종목은 14개가 상승하고 6개가 하락했다. HLB 계열과 쓰리빌리언이 상승률 상단에 자리한 반면 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 검색 최상위 반도체주는 약세였고, 상승 종목 수는 하락 종목 수를 웃돌았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]