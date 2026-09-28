HLB 29.95% 급등, 관련주 줄상한가… 코스닥 1%대 강세

세줄 요약 코스닥이 장 초반 상승세를 키우며 853.36까지 올랐다. HLB가 29.95% 급등해 상한가에 가까운 흐름을 보였고, HLB바이오스텝·HLB제약 등 관련주도 줄상한가를 기록했다. 개인과 외국인 순매수가 지수 상승을 뒷받침했다. 코스닥 1%대 상승, 장중 853.36 기록

HLB 29.95% 급등, 관련주 줄상한가 확산

개인·외국인 순매수, 기관은 순매도

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코스닥이 장 초반 상승 흐름을 이어가며 853.36까지 올랐다. HLB(028300)가 상한가에 가까운 급등세를 보이면서 관련 종목 전반으로 매수세가 확산하는 모습이다.28일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 8.88포인트(1.05%) 오른 853.36을 기록했다. 지수는 845.48에 출발한 뒤 장중 841.23까지 밀리기도 했으나 이후 상승 폭을 키우며 장중 고가인 853.36까지 올랐다.수급에서는 개인이 78억원, 외국인이 151억원을 순매수했고 기관은 187억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 29억원 매도 우위, 비차익거래 118억원 매수 우위로 전체 89억원 순매수로 집계됐다.시장 전반적으로는 상승 종목이 우세했다. 코스닥 시장에서 오른 종목은 924개, 내린 종목은 674개였고 보합은 115개였다. 상한가 종목은 7개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 25만8500원으로 3.40% 올랐고 에코프로(086520)는 8만1100원으로 1.25%, 에코프로비엠(247540)은 10만6800원으로 1.71% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)도 0.72% 올랐고 심텍(222800) 역시 1.27% 강세를 나타냈다. 반면 원익IPS(240810)는 12만9100원으로 3.44% 하락했고 이오테크닉스(039030)는 1.35%, 리노공업(058470)은 0.94% 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 0.12% 상승에 그쳤다.개별 종목 가운데서는 HLB가 3만9700원으로 29.95% 치솟으며 시가총액 상위 종목 중 가장 두드러진 흐름을 보였다. 이에 따라 HLB바이오스텝, HLB제약, HLB생명과학, HLB파나진 등 HLB 관련 종목들도 나란히 가격제한폭 수준까지 오르며 바이오주 강세를 이끌었다. 씨싸이트 역시 상한가를 기록했다.반면 약세 종목으로는 핀텔이 18.42% 내렸고 한주에이알티는 17.92%, 프롬바이오는 17.51% 하락했다. 다산솔루에타와 에이전트AI도 두 자릿수 하락률을 나타냈다.장 초반 국내 증시는 코스피가 약세를 보이는 가운데 코스닥이 상대적으로 견조한 흐름을 나타내고 있다. 간밤 뉴욕증시는 인공지능 관련 기술주 강세 속에 상승 마감했지만 미국 국채 금리 부담과 추가 긴축 우려, 중동 정세를 둘러싼 경계감은 여전히 시장 변동성을 키우는 요인으로 꼽힌다. 미국 10년 만기 국채 금리는 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐고, 제조업 경기와 주택 지표도 예상치를 웃돌며 금리 부담을 자극했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율도 장 초반 1359.00원으로 상승했다.최근 코스닥은 9월 18일 827.12, 21일 836.27, 22일 834.38, 23일 844.48에 이어 이날 853.36까지 오르며 반등 흐름을 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]