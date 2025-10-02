독대의 사유…오롯이 홀로

전시 공간에 유물 한두 점만 덩그러니… 수천년 뛰어넘는 감동·여운 온전히 스며들어

이미지 확대 커다란 전시관 혹은 독립된 공간에 유물 한두 점만을 두는 전시가 새로운 트렌드로 자리잡고 있는 가운데 대구간송미술관이 최근 선보인 윤두서의 ‘심산지록’. 십장생 중 하나인 사슴과 ‘신선의 풀’로 불리는 영지 등을 함께 그려 장수를 기원했다.

대구간송미술관 제공 닫기 이미지 확대 보기 커다란 전시관 혹은 독립된 공간에 유물 한두 점만을 두는 전시가 새로운 트렌드로 자리잡고 있는 가운데 대구간송미술관이 최근 선보인 윤두서의 ‘심산지록’. 십장생 중 하나인 사슴과 ‘신선의 풀’로 불리는 영지 등을 함께 그려 장수를 기원했다.

대구간송미술관 제공

이미지 확대 백제금동대향로. 국립부여박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 백제금동대향로. 국립부여박물관 제공

이미지 확대 해당 유물만을 위해 국립부여박물관 내에 들어서는 지상 3층 규모의 ‘대향로관’ 전경.

국립부여박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 해당 유물만을 위해 국립부여박물관 내에 들어서는 지상 3층 규모의 ‘대향로관’ 전경.

국립부여박물관 제공

이미지 확대 2점의 반가사유상을 만날 수 있는 국립중앙박물관 내 ‘사유의 방’.

원오원 아키텍스 제공 닫기 이미지 확대 보기 2점의 반가사유상을 만날 수 있는 국립중앙박물관 내 ‘사유의 방’.

원오원 아키텍스 제공

2025-10-02 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1400여년 전 백제 장인들의 숨결과 혼이 담긴 백제금동대향로. 397㎡(120평) 공간에서 오롯이 이 유물의 소우주가 장엄하게 확장되는 순간을 만난다면.최근 전시 공간을 박물관 혹은 미술관을 대표하는 한두 점의 유물만으로 구성하는 사례가 늘고 있다. 기존의 관람 동선, 나열식 전시에서 과감히 벗어나 관람자가 온전히 하나의 유물과 독대하며 사유할 수 있도록 구성하는 것이다.●국립부여박물관 12월 ‘대향로관’ 공개국립부여박물관은 오는 12월 대향로관(가칭)을 공개할 예정이다. 209억원을 들여 지상 3층으로 구성된 이 공간은 1993년 충남 부여 능산리의 한 논바닥에서 발굴돼 충격과 놀라움을 안겼던 국보 백제금동대향로만을 위해 마련됐다. 향로는 백제인의 신화와 도교·불교 사상을 아우르는 한국 고대 정신문화의 낙원관을 고도의 금공 기술로 빚어낸 유물이다. 하나의 유물을 위해 전용관이 세워진 것은 이번이 처음이다. 대향로관은 향로를 상징화한 120평의 단독 전시 공간과 더불어 관람객이 직접 듣고, 만지고, 맡아 보며 다각적으로 향로를 이해할 수 있는 체험형 공간으로 나뉘어 선보인다.박경은 부여박물관 학예연구실장은 “백제금동대향로는 출토지와 발굴 사연이 명확하며 도상 연구·공예 기술·향 문화 등 다양한 분야에서 방대한 연구가 이뤄진 유물로, 하나의 전시관을 채울 수 있을 만큼 풍부한 해설 콘텐츠를 보유하고 있다”면서 “백제 문화의 온화함과 원만함의 미학을 키워드로 관람객이 이상향과 마주하며 안식을 직관적으로 느낄 수 있는 공간이 될 것”이라고 소개했다.●대구간송미술관 ‘윤두서의 심산지록’대구간송미술관은 최근 ‘명품 전시’(전시실2) 공간을 조선 후기 대표 선비 화가인 윤두서의 걸작 ‘심산지록’으로만 꾸몄다. 해남 윤씨인 윤두서는 격화된 당쟁 속에서 자신의 가문이 속한 남인이 정치적 입지를 잃자 벼슬길을 단념하고 일생을 문학과 예술에 전념했다. ‘심산지록’은 커다란 화폭에 사슴, 영지, 대나무, 바위, 측백나무 등을 통해 길상적 상징을 담아내는 한편 그 안에 세속에서 멀어진 화가 자신의 현실과 은거의 마음을 숨겨 뒀다.이 공간은 지난해 9월 개관 당시 신윤복의 ‘미인도’를 단독 전시하는 공간으로 기획됐다. 개관전 종료 뒤에는 조명으로 인한 작품 손상을 방지하기 위해 4개월을 주기로 작품을 교체 전시하며 김홍도의 ‘백매’, 조희룡의 ‘매화서옥’ 등을 선보였다.…허용 대구간송미술관 학예총괄은 “개관 당시 ‘독대’와 ‘발견’을 키워드로 명품 전시실을 기획했다”며 “‘미인도’를 모르는 사람은 없지만 여유롭게 감상했던 경험이나 기회는 드물었기 때문에 내밀한 공간을 조성해 관람객이 혼자 작품을 마주하고 감상하는 듯한 경험을 제공하고 싶었다”고 소개했다.●국립중앙박물관 ‘사유의 방’ 대표작하나의 유물에 ‘독상’을 차려 주는 흐름의 진원지는 국립중앙박물관이 2021년 11월 선보인 ‘사유의 방’이다. 중앙박물관은 상설전시관 2층 439㎡(132평) 공간에 사유의 방을 마련하고 대표 소장품인 국보 반가사유상 두 점만 놓았다. 오른발을 왼쪽 무릎에 가볍게 얹고 오른손을 살짝 뺨에 댄 채 눈을 가늘게 뜨고 알 수 없는 미소를 지으며 생각에 잠긴 반가사유상은 깊은 생각 끝에 도달하는 영원한 깨달음의 찰나를 관람객에게 선사했다.사유의 방을 기획한 신소연 중앙박물관 학예연구관은 “코로나19 시기에 외부로부터 주어지는 것이 아닌 자신의 경험을 중시하는 사회 분위기에 주목하게 됐다”면서 “사유의 방이 현재까지도 엄청난 인기를 얻는 이유는 문화와 예술이 주는 진정한 위로와 치유의 힘 덕분이다. 인간의 희로애락이 녹아 있는 듯한 반가사유상의 미소 앞에서 관람객들은 고요한 휴식과 평안에 잠기며 1400여년의 세월을 뛰어넘는 감동과 여운을 얻는 것 같다”고 말했다.