광화문의 가을밤, 아름다운 영화와 함께하는 ‘사일런트 시네마’ 열려

- 10월 3~4일 서울 프레스센터 서울마당에서 무선 헤드폰으로 즐기는 무료 영화제
- 신청자 중 각각 200명씩, 모두 400명 추첨으로 뽑아
- 당첨자 포함 두 명, 입장 가능해
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10월 3~4일 서울 프레스센터 서울마당에서 열리는 사일런트 시네마 포스터
10월 가을밤 도심 한복판에서 무선 헤드폰을 끼고 영화를 감상하는 이색 야외 상영회가 열린다.
올웨이즈봄이 주최하고 서울시와 서울신문이 후원하는 ‘광화문 사일런트 시네마’가 오는 10월 3~4일 이틀간 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린다. 이번 상영회는 대형 스크린의 영상에 맞춰 무선 헤드폰으로 대사와 음악을 듣는 방식으로 진행된다. 도심의 소음에서 벗어나 가을밤의 운치 속에서 영화에 완벽히 몰입하는 특별한 경험을 제공할 예정이다.
특히 이번 행사는 상영작 선정 과정부터 시민들이 직접 참여한다. 관객들은 온라인 사전 응모 시 진행되는 ‘인생영화 월드컵’을 통해 보고 싶은 작품을 추천하며, 가장 많은 선택을 받은 영화가 최종 상영작으로 발탁된다. 자신이 기억 속에 간직해 온 명작을 야외 스크린에서 다시 만나는 재미를 더했다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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행사 관람료는 무료이며, 사전 응모 후 추첨을 통해 관람객을 선정한다. 참여를 희망하는 시민은 상영회 포스터에 담긴 QR코드를 스캔해 신청하면 된다.
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