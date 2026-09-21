한국사회복지공제회, ‘사회복지인 퇴직연금 도입’ 국회 정책토론회 개최

세줄 요약 한국사회복지공제회가 국회에서 사회복지인 퇴직연금 도입 정책토론회를 열고, 잦은 이직에도 적립이 유지되는 직역 특화 연금 모델을 제시했다. 여야 의원과 복지 3개 기관은 MOU를 맺고 법안 통과와 제도화를 함께 촉구했다. 국회 토론회 개최, 사회복지인 퇴직연금 도입 촉구

여야 의원·복지 3개 기관 참여, 초당적 공감대 형성

이직 후에도 적립 유지되는 직역 특화 모델 제안

이미지 확대 토론회 침석자들(<2열>좌측부터 김연숙, 공상길, 송근창, 김형철, 남재우, 김용하, 서정수, <1열>좌측부터 정석왕, 김현훈, 백선희, 한지아, 박능후, 정중규)이 단체로 기념 촬영을 하고 있다.(사진 제공: 한국사회복지공제회) 닫기 이미지 확대 보기 토론회 침석자들(<2열>좌측부터 김연숙, 공상길, 송근창, 김형철, 남재우, 김용하, 서정수, <1열>좌측부터 정석왕, 김현훈, 백선희, 한지아, 박능후, 정중규)이 단체로 기념 촬영을 하고 있다.(사진 제공: 한국사회복지공제회)

이미지 확대 토론회 현장(발언 중인 남재우 한국연금학회장)(사진 제공: 한국사회복지공제회) 닫기 이미지 확대 보기 토론회 현장(발언 중인 남재우 한국연금학회장)(사진 제공: 한국사회복지공제회)

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한국사회복지공제회(이사장 김용하)는 지난 9월 18일 국회의원회관 제9간담회실에서 ‘사회복지인의 노후, 이제 국가가 답할 때: 사회복지인 퇴직연금 도입-복지 현장의 필요성을 말하다’ 정책토론회를 개최했다.이번 토론회는 이만희·서영석·소병훈·백선희·서미화·전종덕·한지아 국회의원과 한국사회복지협의회, 한국사회복지사협회, 한국사회복지공제회가 공동으로 주최했다. 특히 보건복지위원회 소속 국민의힘·더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 함께하여 ‘사회복지인 퇴직연금’ 도입에 대한 초당적 공감대를 형성했다.주요 목적은 2025년 7월과 11월에 발의된 ‘사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률’ 개정안의 조속한 국회 통과를 이끌어내고, 복지 인력의 지속 가능한 노후 보장을 위한 실질적인 제도화 방안을 모색하는 데 있다.공동 주최자인 백선희 의원은 스스로를 ‘국회에서 일하는 사회복지사’라 부르며 개회사로 행사의 문을 열었다. 백 의원은 “사회복지인 퇴직연금 도입은 특정 집단의 이익을 챙기는 일이 아니라, 숙련 인력 이탈을 막아 복지서비스의 지속 가능성을 확보하는 핵심 사회적 투자”라고 강조했다. 이어 “현장의 복지 주체들이 자부심을 갖고 헌신할 수 있도록 국회 차원의 입법 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.이어 한지아 의원은 “사회복지인은 국민의 가장 가까운 곳에서 복지를 제공하는 핵심인력이며 통합돌봄 시행으로 그 역할은 점차 더 중요해지고 있다”고 말하며 “우리 국민을 돌보는 사회복지인들이 꾸준한 퇴직자산을 쌓아 스스로를 돌볼 수 있도록 제가 있는 자리에서 힘을 보태도록 하겠다”고 밝혔다.이어 김현훈 한국사회복지협의회 회장, 정석왕 한국사회복지사협회 회장은 환영사를 통해 “사회복지인의 처우개선은 재직 중뿐만 아니라 은퇴 이후의 안정된 삶까지 보장할 때 비로소 완성된다”고 강조했다.공제회를 포함한 사회복지계 세 기관은 이날 토론회에 앞서 ‘사회복지인 퇴직연금’ 도입 추진 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺고 제도 도입을 위한 역량을 모으기로 했다.이어지는 토론에서는 박능후 전 보건복지부 장관이 좌장을 맡았으며, 서정수 RNA애널리틱스 금융아카데미 원장이 ‘사회복지종사자 노후소득 안정화를 통한 사회복지 전달체계의 완성’을 주제로 발제를 진행했다.서 원장은 발제에서 전국 사회복지시설 종사자가 약 60만명에 이르지만 평균 근속연수는 3.7년에 불과하고, 종사자의 83.5%가 자신의 노후보장 수준이 부족하다고 인식하는 현실을 짚었다. 또한 시설 간 이직ㆍ퇴직 시 퇴직급여 중간정산 비율이 76.7%에 달하는 등 각 시설과 금융기관별로 분산된 현행 퇴직연금 체계로는 사회복지인의 퇴직자산이 장기적인 노후소득으로 이어지기 어렵다고 진단했다.이에 복지시설별로 흩어진 퇴직급여를 통합해 전문적으로 관리ㆍ운용하고, 이직 후에도 동일한 체계 안에서 적립을 이어갈 수 있는 직역 특화 퇴직연금 모델을 제안했다. 서 원장은 “사회복지인 연금은 지속 가능한 사회복지 전달체계를 구축해 모두에게 win-win이 될 수 있는 제도”라며 “2025년이 필요성을 확인한 해였다면, 2026년은 제도화를 실현하는 해가 되어야 한다”고 말했다.지정토론에는 남재우 한국연금학회 회장, 김형철 과학기술인공제회 회원사업본부장, 송근창 한국사회복지법인협회 사무총장, 공상길 고양시덕양노인종합복지관 관장, 김연숙 보건복지부 복지정책과 과장이 참여했다.토론자들은 사회복지인의 안정적인 노후 보장이 대국민 복지서비스의 질을 높이는 핵심 기반이라는 데 뜻을 같이하며 퇴직연금 도입의 필요성에 공감을 표했다. 특히 송근창 사무총장은 “사회복지인 퇴직연금은 기관을 따라가는 퇴직금이 아닌 사람을 따라가는 연금이 되어야 한다”고 강조했다.이 밖에도 전문적인 자산운용과 정부 지원 등 제도 설계를 둘러싼 다양한 의견이 오갔다.남재우 회장은 “사회복지인 연금은 사회복지 전달체계의 안정성과 지속가능성을 높이는 인적자본 정책으로 접근해야 한다”며 “이제는 실질적인 정책 실현을 위해 정부가 추진하는 기금형 퇴직연금 체계 안에서 사회복지라는 동질적 직역을 기반으로 한 특화 기금을 어떻게 법제화할 것인가가 핵심”이라고 짚었다.한편, 한국사회복지공제회는 이번 토론회에서 제시된 의견을 바탕으로 국회ㆍ정부ㆍ사회복지계와의 협력을 강화하고, 관련 법안의 조속한 통과와 구체적인 제도 설계에 박차를 가할 계획이다.김용하 한국사회복지공제회 이사장은 “사회복지인의 진정한 처우개선은 재직 중의 근무환경을 넘어 은퇴 이후의 안정된 삶이 보장될 때 완성된다”며 “사회복지인 퇴직연금 도입이 실제 법률 개정과 제도 시행으로 이어질 수 있도록 공제회의 모든 역량을 다하겠다”고 말했다.