‘부산형 청년 보장제’ 첫발…첫 경력+ 일자리 공감 TALK

세줄 요약 부산시가 청년두드림센터에서 청년, 기업대표, 우수기업 근무 청년 등과 함께 첫 경력+일자리 공감 TALK를 열었다. 민선 9기 청년 7대 공약을 취업·정착·도약의 성장 사다리로 설명하고, 최대 12개월 실질 경력을 쌓는 부산형 청년 보장제 추진 방향을 공유했다. 청년 체감형 일자리 정책 발굴 행사 개최

부산형 첫 경력 보장제 추진 방향 공유

취업부터 장기근속까지 지원체계 강화

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부산시는 21일 오후 청년두드림센터에서 ‘부산청년 첫 경력+일자리 공감 TALK’를 개최했다.청년이 체감할 수 있는 일자리 정책을 발굴하기 위한 이날 행사에는 청년 일자리 사업 참여 청년과 청년 기업대표, 청년고용 우수기업 근무 청년 등 20여 명이 함께했다.시는 이날 민선 9기 부산 청년 7대 공약을 ‘취업·정착·도약’의 성장 사다리로 연결한 청년정책 방향을 소개했다.또 부산청년 첫 경력 보장제 추진 방향을 공유하고, 시범사업 참여 청년이 새로운 출발을 앞둔 다짐을 직접 발표하는 시간을 가졌다.부산청년 첫 경력 보장제는 기존 단기 일 경험을 넘어 최대 12개월간 실질적인 경력을 쌓을 수 있도록 지원하는 부산형 청년 일자리 정책이다.시는 이날 현장에서 나온 의견을 바탕으로 취업 준비와 일 경험부터 첫 경력, 취업·장기근속까지 단계별로 이어질 수 있도록 청년 일자리 지원체계를 촘촘하게 만들어 나갈 계획이다.